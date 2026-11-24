Menteri Airlangga dan Baroness Winterton diskusikan perluasan kemitraan ekonomi Indonesia-Inggris melalui Economic Growth Partnership untuk dorong perdagangan dan investasi.

Kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Inggris telah memasuki fase penguatan strategis melalui implementasi kerangka Economic Growth Partnership atau EGP. Penguatan ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian pada Januari 2026 yang bertujuan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor prioritas antara kedua negara. Langkah ini menjadi indikator penting bagi stabilitas hubungan diplomatik dan ekonomi antara Jakarta dan London di kancah global.

Mekanisme Kerja Sama EGP dan Sektor Prioritas

Kerangka kerja sama ini berfungsi sebagai platform strategis yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi di berbagai bidang sektor ekonomi utama. Fokus utama dari inisiatif ini mencakup peningkatan daya saing di sektor perdagangan, penarikan investasi langsung, transisi energi, ekonomi digital, serta pengembangan industri manufaktur. Mekanisme ini mengizinkan kedua pemerintah untuk mengidentifikasi peluang pasar yang konkret guna meningkatkan volume arus barang dan modal.

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Indonesia memandang pembentukan perjanjian perdagangan yang komprehensif sebagai instrumen jangka panjang yang krusial. Langkah ini dinilai penting guna menginstitusionalisasikan serta memperluas kolaborasi yang telah dirintis melalui EGP agar lebih terstruktur. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian akses pasar yang jelas bagi pelaku usaha di kedua negara sehingga risiko regulasi dapat diminimalisir.

Pendapat Pejabat Pemerintah Indonesia dan Inggris

Penegasan posisi strategis tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto. Beliau menyampaikan pandangan ini saat menghadiri pertemuan bilateral dengan The Rt Hon Baroness Winterton of Doncaster DBE di London, Inggris, pada Senin tanggal 23 November 2026. Baroness Winterton menjabat sebagai Parliamentary Under-Secretary of State for Indo-Pacific di Foreign, Commonwealth & Development Office atau FCDO.

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Pertemuan antara Menteri Airlangga dan Baroness Winterton ini menegaskan komitmen tinggi dari kedua pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa kemitraan sektor swasta perlu diperkuat untuk mendukung stabilitas makroekonomi. Upaya ini sejalan dengan strategi global untuk menciptakan ekosistem bisnis yang responsif terhadap tantangan ekonomi internasional.

Dampak Nyata pada Perdagangan dan Investasi Bilateral

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten seiring berjalannya waktu. Data perdagangan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, total nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai angka USD2,66 miliar. Angka ini mencerminkan surplus yang signifikan bagi Indonesia dengan total sebesar USD551 juta yang masuk ke neraca perdagangan nasional.

Peningkatan momentum perdagangan berlanjut hingga tahun berikutnya dengan performa yang terus meningkat. Pada periode Januari hingga September 2026, total nilai perdagangan kembali tumbuh sebesar 3,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai tersebut mencatatkan total perdagangan sebesar USD2,03 miliar yang menunjukkan minat pasar yang tinggi terhadap ekspor dan impor kedua negara.

Realisasi Investasi Inggris untuk Ekonomi Indonesia

Selain perdagangan barang, aliran modal investasi dari Inggris ke Indonesia juga menunjukkan angka yang sangat signifikan. Realisasi investasi langsung dari Inggris di Indonesia telah menembus angka USD855,7 juta hingga Triwulan III tahun 2026. Jumlah ini merupakan indikasi kuat bahwa investor Inggris percaya pada stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia.

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Kepercayaan investasi ini diharapkan dapat berlanjut pasca implementasi penuh dari perjanjian perdagangan komprehensif yang sedang dibahas. Dengan adanya kepastian hukum dan akses pasar yang lebih baik, diharapkan volume investasi sektor swasta Inggris dapat terus bertambah. Hal ini akan berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi bagi masyarakat Indonesia.