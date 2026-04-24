Indonesia Impor Minyak 150 Juta Barel dari Rusia Secara Bertahap Hingga Akhir 2026

Kementerian ESDM mengumumkan komitmen impor minyak mentah 150 juta barel dari Rusia secara bertahap hingga akhir 2026, sebagai upaya diversifikasi sumber energi dan pemenuhan kebutuhan nasional. Impor ini akan digunakan untuk kebutuhan mobilitas, industri, pertambangan, dan bahan baku petrokimia. Indonesia juga tetap mempertahankan komitmen impor dari Amerika Serikat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Republik Indonesia telah mengumumkan komitmen untuk mengimpor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dari Federasi Rusia secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 24 April 2026. Proses impor tidak akan dilakukan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu mengingat kompleksitas logistik dan kebutuhan penyesuaian infrastruktur. Langkah ini diambil sebagai upaya diversifikasi sumber energi dan pemenuhan kebutuhan minyak nasional yang terus meningkat. Penting untuk dicatat bahwa impor minyak dari Rusia ini tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat umum.

Minyak mentah yang diimpor akan dialokasikan juga untuk mendukung kegiatan industri vital, termasuk sektor pertambangan yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, minyak tersebut juga berpotensi digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri petrokimia, yang akan semakin memperkuat kemandirian Indonesia dalam produksi bahan-bahan kimia penting. Alokasi ini menunjukkan strategi pemerintah untuk memanfaatkan impor minyak secara optimal, tidak hanya untuk konsumsi langsung, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri strategis.

Yuliot menegaskan bahwa total 150 juta barel minyak ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia hingga akhir tahun 2026. Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertahankan komitmennya untuk mengimpor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS), sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber energi yang lebih luas. Kebutuhan minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel per hari. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor.

Perhitungan ini menunjukkan bahwa 150 juta barel minyak yang diimpor dari Rusia, meskipun signifikan, masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan nasional. Oleh karena itu, Indonesia terus menjajaki peluang impor dari negara-negara lain, termasuk AS, untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Komitmen impor minyak dari Rusia ini merupakan hasil dari kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, di mana beliau bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin.

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Rusia awalnya menyetujui untuk segera mengirimkan 100 juta barel minyak ke Indonesia dengan harga khusus. Menyadari potensi kebutuhan tambahan, Rusia kemudian menawarkan untuk meningkatkan pasokan menjadi 150 juta barel minyak untuk membantu Indonesia menghadapi potensi gejolak ekonomi global. Hashim menekankan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow bukan merupakan kegiatan rekreasi semata, melainkan sebuah misi penting untuk mengamankan pasokan energi bagi Indonesia.

Pertemuan selama tiga jam dengan Presiden Putin menghasilkan komitmen yang konkret dan menguntungkan bagi Indonesia. Langkah ini menjadi semakin strategis di tengah krisis energi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Rusia, dengan kapasitas produksi minyaknya yang besar, muncul sebagai alternatif pemasok energi yang penting bagi Indonesia, membantu mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi yang lebih rentan terhadap fluktuasi geopolitik.

Pemerintah Indonesia berharap bahwa impor minyak dari Rusia ini akan memberikan stabilitas harga energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional





