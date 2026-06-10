Indonesia Hadirkan Arena 'Home of World Cup' untuk Piala Dunia 2026

Adidas Indonesia menghadirkan arena 'Home of World Cup' di tiga pusat perbelanjaan Jakarta untuk menyambut Piala Dunia 2026. Arena ini akan membawa pengunjung untuk menikmati perayaan turnamen akbar empat tahunan ini dengan berbagai aktivitas seru.

Indonesia menghadirkan arena 'Home of World Cup' untuk menyambut Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Home of World Cup, yang diadakan oleh adidas Indonesia, akan hadir di tiga mal sekaligus di tanah air, yaitu di atrium Senayan City , Grand Indonesia , dan Pondok Indah Mall 3 .

Arena ini akan membawa pengunjung untuk menikmati perayaan turnamen akbar empat tahunan ini dengan berbagai aktivitas seru selama satu bulan sampai bulan depan. Aktivitas ini mencakup permainan seru seperti Heading Game, 3 x 3 football game, dan Giant Soccer Dart Game, dengan berbagai hadiah menarik.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai atraksi seperti melihat arsip bola FIFA World Cup dari tahun ke tahun, sampai mencoba barber & face painting dengan menunjukan struk pembelian minimal IDR 2,500,000 di toko di Senayan City maupun Pop-Up store yang tersedia setiap hari selama aktivasi. Selain itu, akan diadakan kompetisi 3x3 antar murid U12 & U-14 dari berbagai sekolah bola untuk memperebutkan grand prize.

Penampilan dari beberapa figur tanah air juga dapat dinantikan di Home of World Cup at Senayan City tiap minggunya. Arena ini juga akan membawa pengunjung untuk menikmati berbagai permainan seperti memory and sensory game berhadiah menarik seperti pin Trionda, sticker, kopi, serta free face painting atau hairdo dengan menunjukan struk pembelian minimal IDR 2,500,000 di toko jenama ini di Grand Indonesia selama tanggal 12- 5 Juli.

Sementara itu, di Pondok Indah Mall 3, pengunjung dapat berbelanja sambil menikmati euforia Piala Dunia selama mulai besok Kamis (11/6) sampai 30 Juni. Bola Piala Dunia FIFA 2026 raksasa sudah menanti para pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama simbol Piala Dunia yang ikonik ini. Sudut foto bertemakan Piala Dunia FIFA 26 hingga game seru berhadiah juga telah menanti untuk menghibur penggemar sepak bola yang berkunjung ke mall ini.

Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan dalam Grup A di Stadion Azteca, Mexico City, pada Jumat (12/6) pukul 02.00 WIB





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Home Of World Cup Adidas Indonesia Senayan City Grand Indonesia Pondok Indah Mall 3

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Timnas Indonesia vs Mozambik 9 Juni 2026Prediksi Indonesia vs Mozambik, Skor Indonesia vs Mozambik, Jadwal Indonesia vs Mozambik, Susunan pemain Indonesia vs Mozambik, Siaran langsung Indonesia vs Mozambik

Read more »

Mahasiswa UMSura Raih Emas Pertama Indonesia di World Climbing Series 2026Putra Tri Ramadani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, menorehkan sejarah dengan menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas dalam nomor lead di World Climbing Series 2026 di Praha, Ceko. Dengan skor 43 poin, ia mengungguli atlet Jepang dan Austria. Prestasi ini dijalani setelah meraih lima medali emas di PON 2024 dan membuktikan komitmen kampus dalam membina atlet juara.

Read more »

Nonton Timnas Putri Indonesia FIFA Women’s Matchday: Indonesia vs Kamboja di VidioNonton Timnas Putri Indonesia FIFA Women’s Matchday antara Indonesia vs Kamboja pada Selasa, 9 Juni 2026 di Vidio

Read more »

adidas Gelar Home of World Cup di Tiga Mall Jakarta Sambut Piala Dunia FIFA 2026adidas Indonesia mengadakan pameran bertemakan Home of World Cup di tiga mall di Jakarta untuk merayakan即将到来的 Piala Dunia FIFA 2026. Dengan berbagai aktivitas menarik di Senayan City, Grand Indonesia, dan Pondok Indah Mall 3, pengunjung dapat menikmati permainan sepakbola, eksibisi jersey, mural, serta talkshow dengan legenda dan selebriti Indonesia.

Read more »