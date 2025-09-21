Indonesia Hadiri Ratusan Pertemuan Bilateral di Sidang Umum PBB New York

Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Investasi akan turut serta dalam ratusan pertemuan bilateral di Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan pidato dalam sidang tersebut.

Direktur Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat memberikan pengarahan media di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York , Amerika Serikat, pada hari Sabtu (20 September 2025).

Dalam pengarahannya, Tri Tharyat mengumumkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, akan turut serta dalam sekitar 200 pertemuan bilateral dan sesi selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Selain itu, beberapa menteri lainnya, termasuk Menteri HAM dan Menteri Kesehatan, juga dijadwalkan memiliki kegiatan yang padat selama berada di New York, serta akan berpartisipasi dalam berbagai forum dan pertemuan penting. Kehadiran para menteri ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mempererat hubungan dengan negara-negara lain. Hal ini mencerminkan upaya aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral dan kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai isu global.\Tri Tharyat menjelaskan bahwa Indonesia telah menerima sekitar 258 tawaran pertemuan bilateral selama sesi Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pada tanggal 22-27 September. Setelah melalui proses kurasi yang cermat, dengan mempertimbangkan prioritas strategis dan lokasi pertemuan, Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk menghadiri sekitar 200 pertemuan. Keputusan ini diambil untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan agenda diplomatik. Pertemuan-pertemuan tersebut mencakup berbagai agenda utama PBB, seperti debat umum dan acara sampingan, pertemuan bilateral yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan jajaran Kementerian Luar Negeri, serta sejumlah agenda yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Topik-topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral sangat beragam, mulai dari isu-isu krusial seperti bisnis dan ekonomi, hingga isu-isu kemanusiaan seperti pengungsian dan masalah hukum perang. Selain itu, isu-isu global seperti masalah nuklir, lingkungan hidup, dan kesehatan juga akan menjadi fokus pembahasan. Hal ini menunjukkan luasnya spektrum kepentingan Indonesia dalam forum internasional dan keseriusannya dalam berkontribusi pada penyelesaian berbagai tantangan global.\Lebih lanjut, Tri Tharyat mengungkapkan bahwa sebanyak 145 negara dari total 193 negara anggota PBB telah mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Majelis Umum. Dari jumlah tersebut, 137 negara diwakili oleh kepala negara atau pemerintahan, 5 negara diwakili oleh wakil presiden, 3 negara diwakili oleh wakil perdana menteri, dan 43 negara diwakili oleh menteri dan pejabat tinggi lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya Sidang Majelis Umum PBB sebagai forum internasional yang strategis dan menjadi platform bagi para pemimpin dunia untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan penting terkait isu-isu global. Presiden Prabowo Subianto, selaku pemimpin delegasi Indonesia, telah tiba di New York melalui Bandara Internasional John F Kennedy pada pukul 16.50 waktu setempat, setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya di Osaka, Jepang. Dalam rangkaian kegiatan di New York, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Prabowo akan menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keterlibatan aktif Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap multilateralisme dan perannya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia





