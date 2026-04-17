Indonesia Genggam Nilai KAA, Perekat Solidaritas Negara Berkembang dan Solusi Konflik Global

Menjelang peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menggaungkan nilai-nilai Dasasila Bandung sebagai perekat solidaritas negara berkembang dan solusi konflik global, sejalan dengan diplomasi aktif di berbagai forum internasional.

Prinsip-prinsip fundamental yang lahir dari KAA ini tidak hanya dianggap sebagai perekat solidaritas di antara negara-negara berkembang, tetapi juga sebagai sumber solusi konstruktif bagi berbagai konflik global yang masih membayangi dunia saat ini. Vahd Nabyl A. Mulachela, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menyampaikan hal ini dalam sebuah taklimat media yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, 16 April. Menurut Nabyl, diplomasi Indonesia senantiasa menempatkan nilai dan semangat Dasasila Bandung sebagai fondasi utama dalam berbagai forum internasional. Beliau menekankan bahwa prinsip-prinsip ini bukan sekadar warisan seremonial, melainkan panduan aktif dalam setiap misi dan pesan yang diusung oleh Indonesia di kancah global. "Kami melihat prinsip-prinsip dalam Dasasila Bandung sebagai nilai yang kami kawal, tidak hanya secara seremonial, tetapi juga dalam misi dan pesan yang kami kedepankan," ujar Nabyl. Beliau menambahkan bahwa isu-isu yang selaras dengan semangat Dasasila Bandung, khususnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia, terus digaungkan secara konsisten di tengah lanskap global yang kerap diwarnai oleh berbagai ketegangan dan konflik. "Momentum ini tidak akan kami tinggalkan karena relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini," tegas Nabyl, menggarisbawahi urgensi relevansi KAA dalam konteks kontemporer. Konferensi Asia Afrika 1955 yang diselenggarakan di Bandung menghasilkan sepuluh prinsip dasar yang kemudian dikenal luas sebagai Dasasila Bandung. Sepuluh prinsip ini menjadi landasan penting bagi negara-negara di benua Asia dan Afrika dalam menghadapi dan menentang penjajahan serta memperjuangkan kemerdekaan. Kesepuluh poin tersebut adalah: pertama, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa; kedua, tidak melakukan intervensi dalam persoalan dalam negeri negara lain; ketiga, tidak menggunakan pertahanan kolektif untuk kepentingan negara tertentu; keempat, menyelesaikan sengketa internasional secara damai; kelima, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Meskipun KAA pada awalnya hanya diikuti oleh 29 negara, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Dasasila Bandung mendapatkan resonansi dan dukungan yang luas, bahkan meluas hingga ke negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Afrika. Lebih dari itu, KAA juga berperan sebagai katalisator penting yang melahirkan Gerakan Non-Blok (GNB), sebuah gerakan independen yang secara resmi dibentuk pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia, oleh lima negara pendiri, yaitu Yugoslavia, Indonesia, Mesir, India, dan Ghana. Pembentukan GNB menjadi bukti nyata dari keberlanjutan semangat KAA dalam mewujudkan dunia yang lebih damai, adil, dan setara bagi semua bangsa, serta menjadi tonggak penting dalam upaya negara-negara berkembang untuk menentukan nasibnya sendiri di tengah dinamika politik global pasca-kolonial. Relevansi Dasasila Bandung saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Di era di mana ketegangan geopolitik kembali meningkat dan konflik regional bermunculan, prinsip-prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi semakin krusial. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negerinya, berupaya keras untuk menginternalisasi semangat ini dalam setiap aspek diplomasi yang dijalankannya. Upaya ini mencakup dialog bilateral dan multilateral, partisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, serta advokasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menyadari bahwa dengan terus menerus menggemakan nilai-nilai Dasasila Bandung, pihaknya dapat berkontribusi pada terciptanya tatanan dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan. Pengarusutamaan Dasasila Bandung juga menjadi cerminan dari identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, dan kemerdekaan, serta komitmennya untuk terus menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang kompleks. Peringatan 71 tahun KAA ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali warisan berharga ini dan memperkuat tekad untuk mewujudkan visi dunia yang damai dan setara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa





