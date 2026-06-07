Indonesia harus menelan pil pahit pada final Polytron Indonesia Open 2026 setelah kekalahan telak Jonatan Christie di final tunggal putra dan juga ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Sementara itu, An Se-young dari Korea Selatan berhasil menjadi juara tunggal putri.

Indonesia sebagai tuan rumah Polytron Indonesia Open 2026 tidak berhasil mengamankan gelar juara sebanyak dua nominasi penting setelah dikalahkan di final tunggal putra dan ganda putra .

Pada final tunggal putra, Jonatan Christiergbruption dipaksa menyerah oleh pemain muda asal Kanada, Victor Lai, dengan skor telak 19-21 dan 8-21. Di gim pertama, pertandingan berjalan sangat ketat namun Jonatan harus mengakui keunggulan Victor Lai. Gim kedua kembali dimenangkan Victor Lai dengan dominasi yang jelas. Kekalahan ini bukan hanya mengecewakan bagi Jonatan Christie, tetapi juga membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengamankan title di own ground.

Sebelumnya, Jonatan telah menjuarai beberapa turnamenImportant level dan menganggap Indonesia Open sebagai target utama. Namun di luar dugaan, ia justrut di final oleh Victor Lai yang emergen sebagai atlet muda berbakat. Di sektor ganda putra, pasangan Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin juga menelan pil pahit setelah gagal meraih gelar juara. Kedua atlet Indonesia tersebut combination tidak berhasil menunjukkan permainan terbaik mereka di partai puncak dan menyerah lawan lawan mereka dari ...

Sementara itu, di sektor tunggal putri, ratu Korea Selatan An Se-young berhasil menjuarai Pertandingan setelah mengalahkan Akane Yamaguchi dari Jepang dalam dua gim dengan skor 23-21 dan 21-12. Pertandingan ini merupakan pengulangan final terhadap Singapore Open 2026 dimana An Se-young juga memenangkan duel tersebut dengan skor 21-11, 17-21, 21-19. Secara keseluruhan, gelar juara Polytron Indonesia Open 2026 dibagi oleh lima negara berbeda, yaitu Korea Selatan, Denmark, Kanada, Jepang, dan Malaysia.

Kemenangan An Se-young ini menambah koleksi gelarnya yang sudah termasuk Malaysia Open, India Open, Badminton Asia Championships, dan Singapore Open. Sedangkan Victor Lai yang berhasil mengalahkan Jonatan Christie menjadi sorotan khusus karena berhasil meraih kemenangan penting di turnamen级别 Super 1000 ini. Kekalahan Jonatan menandakan bahwa requeirement permainan bulu tangkis dunia semakin kompetitif. Pihak Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dinobatkan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut meng strategi atletnya menjelang kejuaraan lebih lanjut.

Diannouncement resmi oleh panitia, turnamen ini sukses diadakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/6/2026) dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai negara. Acara ini menjadi salah satu '_moment important dalam kalender bulu tangkis dunia 2026





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Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 Jonatan Christie Victor Lai An Se-Young Akane Yamaguchi Ganda Putra Tunggal Putri Jakarta

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