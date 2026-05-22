Indonesia frees nine Indonesian nationals held by Israeli military

The Indonesian government has announced that nine Indonesian nationals who were held by the Israeli military have been released and are on their way back to Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan oleh militer Israel telah dibebaskan. Para WNI ini merupakan relawan dalam Global Sumud Flotilla 2.0 yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza .

Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Kamis (21/5/2026) malam, mengatakan, Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa sembilan WNI tersebut sedang berada dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki. Setiba di Turki, mereka akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini," ujar Sugiono melalui pesan video di Jakarta. Menurut Sugiono, perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi pemerintah sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0. Kemenlu RI mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul.

Pemerintah juga menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga semua WNI tiba kembali ke Tanah Air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto, Komisi I DPR, serta semua pihak," tutur Sugiono. Secara terpisah, dalam konferensi pers Kamis, sore, Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, sejak awal Indonesia melakukan komunikasi langsung dengan Turki, Jordania, dan keluarga dari relawan GSF 2.0 di negara-negara sahabat.

"Langkah ini adalah upaya diplomatik bersama untuk pembebasan tahanan," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Sugiono kembali menyatakan sikap pemerintah Indonesia yang mengecam Israel. Para relawan menerima perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan di Israel.

"Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi," ujar Sugiono. Yvonne menegaskan, Pemerintah RI tidak berkomunikasi langsung dengan Israel selama negosiasi.

"Namun, tidak semua detail negosiasi yang dapat kami sampaikan karena ada prinsip-prinsip diplomasi yang harus kami jaga," katanya





