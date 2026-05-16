Indonesia Expanding Community-Based Cooperatives, Toll Tone Symbol of Resilience

President Prabowo Subianto inaugurated the operation of 1,061 Community-Based Cooperatives (KBDC/RD) led by the government. He described the move as a 'historical moment' due to the completion of necessary elements such as physical infrastructure, warehouses, systems, and logistical means. He also highlighted the rapid development, spanning just seven months.

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, (16/5/26). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden) Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo menyebut peresmian hari ini sebagai tonggak bersejarah. Menurutnya KDMP/KKMP lengkap memiliki gedung, gudang, sistem, barang, hingga unsur-unsur transportasi-logistik. Prabowo kemudian menjelaskan alasan dari angka 1.061 koperasi yang diresmikan hari ini. Ia mengatakan mulanya ada 1.300 KDMP/KKMP yang hendak diresmikan, namun karena beberapa yang terburu-buru, maka ia mengusulkan 1.000 saja cukup.

Kemudian Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota mengusulkan 1.061 karena seluruh digit bila dijumlahkan akan menghasilkan angka kesukaan Prabowo, yaitu 8.

"Tapi itu hanya semacam untuk kita semangat saja, intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun," kata Prabowo dalam tayangan Sekretariat Presiden, Sabtu (16/5/2026). Ia merincikan pembangunan fisik dimulai pada bulan November dan di bulan Mei sudah rampung, atau hanya membutuhkan tujuh bulan saja. Prabowo melanjutkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan bahwa secara fisik, ada lebih dari 9.000 KDMP/KKMP yang sudah siap berdiri.

Prabowo seterusnya dengan menyebut pangan ialah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Menurut Prabowo, efisiensi dari impor tak menjamin kelangsungan bangsa.

"Survival bangsa bukan sekedar lebih murah di mana lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa lantaran kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita, kita relatif, relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan," jelas Prabowo





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Cooperatives Community-Based Resilience Government-Led

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Live Streaming AVC Men's Champions League 2026: Serunya Bola Voli Indonesia di VidioBulan ini, Vidio menghadirkan tayangan berkualitas tinggi dari turnamen AVC Men's Champions League 2026. Pada pertandingan kali ini, akan mempertemukan Foolad Sirjan Iranian melawan Jakarta Garuda Jaya. Turnamen ini berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Untuk menyaksikan keseruannya secara daring, silakan akses melalui aplikasi maupun situs web resmi Vidio. Selain Vidio, stasiun MOJI juga turut menyiarkan laga menarik ini secara luas.

Read more »

Laporan Liputan6.com dari Turki: 9 Delegasi Indonesia Berlayar Dobrak Blokade GazaSembilan delegasi Indonesia terdiri dari lima relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dan empat jurnalis.

Read more »

Agenda Olahraga Indonesia Short Course Emerging Series Siap Lahirkan Bibit-Bibit Baru Atlet-Atlet Akuatik Tanah Air Untuk Masa DepanIndonesia Short Course Emerging Series adalah acara olahraga yang dipersembahkan untuk melahirkan bibit-bibit baru atlet-atlet akuatik Indonesia untuk masa depan. Terbentuknya acara ini berkat kolaborasi dari Komite Olahraga Nasional Pusat (KONI) Pusat, Federasi Akuatik Indonesia, Barito Pasific, Chandra Asri, dan Barito Renewables. Jumpa pers Indonesia Short Course Emerging Series dilaksanakan di Stadion Akuatik, Senayan, Jakarta, pada tanggal 11 Mei 2026. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 4 Juni hingga 6 Juni 2026. Tujuannya adalah membangun ekosistem pembinaan renang Indonesia yang terbangun, kompetitif, dan berkelanjutan. Inisiator kegiatan adalah Wisnu Wardhana, yang melihat perlunya kompetisi Short Course yang konsisten di Indonesia, sebagai bagian penting dalam pembinaan atlet yang berkelanjutan.

Read more »

Sepak Bola: Humor Warganet Indonesia Mengocok Perut Sepak Bola IndonesiaWarganet Indonesia kembali menunjukkan kreativitasnya tanpa batas dengan mengedit poster film yang menampilkan striker gahar Napoli, Romelu Lukaku, sebagai pengganti aktor tampan Baim Wong. Humor ini mengundang reaksi kocak dari para netizen, dengan beberapa orang menyebutnya sebagai duet maut paling tak terduga tahun ini.

Read more »