Perjanjian IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa resmi ditandatangani dengan pengurangan tarif bea masuk yang dapat menghemat hingga Rp 15-17 triliun bagi ekspor produk unggulan nasional.

Penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Uni Eropa atau IEU-CEPA dan Perjanjian Perlindungan Investasi atau IPA secara resmi telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa pada Sabtu, 21 November 2026. Peristiwa diplomatik dan ekonomi bersejarah ini ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič di hadapan media dan perwakilan kedua negara.

Konferensi pers daring yang digelar bersamaan dengan penandatanganan tersebut menyampaikan bahwa kesepakatan ini membuka peluang besar bagi daya saing industri dalam negeri. Airlangga menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan keuntungan langsung berupa penghematan biaya yang sangat signifikan bagi pelaku usaha ekspor Indonesia ke pasar Eropa.

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Mekanisme Pengurangan Tarif Bea Masuk

Sejumlah produk unggulan Indonesia, termasuk kelapa sawit, kakao, hingga kopi, kini mendapatkan akses tarif nol persen untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Langkah strategis ini diungkapkan oleh Airlangga sebagai salah satu bentuk efisiensi biaya operasional yang sangat signifikan bagi para eksportir di Tanah Air.

Dalam penjelasan detailnya, Airlangga mengestimasi bahwa penghematan tarif bea masuk yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mencapai angka sebesar Rp 15 hingga 17 triliun. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan potensi dampak ekonomi makro yang nyata dari perjanjian perdagangan bebas ini terhadap neraca perdagangan kedua negara.

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Selain komoditas perkebunan, produk lain seperti garmen, tekstil, alas kaki, dan karet juga menikmati pembebasan bea masuk dengan tarif 0 persen. Pengurangan tarif ini dilihat oleh Menko Airlangga sebagai peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi perdagangan sebelumnya.

Detail Akses Pasar dan Jangka Waktu

Secara lebih spesifik, Sebanyak 90,4 persen dari seluruh pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk nol persen. Angka ini mencerminkan tingkat liberalisasi perdagangan yang sangat tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi investor dan eksportir Indonesia yang ingin menjangkau konsumen di Eropa.

Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan tarif secara bertahap dalam rentang waktu antara 3 hingga 15 tahun. Penurunan bertahap ini dapat dilakukan melalui skema kuota tarif atau tariff rate quota, yang memberikan perlindungan sementara bagi sektor-sektor sensitif sambil tetap membuka jalan bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam.

Akses tarif preferensial yang luas ini secara langsung akan meningkatkan daya saing produk ekspor unggulan Indonesia, seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan lainnya di pasar Eropa. Dengan biaya logistik dan bea masuk yang lebih rendah, produk Indonesia menjadi lebih menarik secara harga bagi konsumen Eropa dibandingkan dengan produk pesaing dari negara lain.

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Dampak Investasi dan Langkah Selanjutnya

Paralel dengan pembukaan pasar ekspor, perjanjian ini juga membuka peluang masuknya modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan pabrik-pabrik pengolahan di dalam negeri yang lebih modern dan efisien, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang membutuhkan peluang kerja.

Airlangga menyatakan bahwa IEU-CEPA membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia. Penandatanganan perjanjian ini menjadi instrumen penguatan kepastian hukum dan perlindungan bagi arus investasi bilateral antara kedua belah pihak dalam jangka panjang.

Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi Indonesia semakin melesat. Kedua pihak akan segera menempuh proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing sebelum perjanjian ini resmi berlaku penuh atau entry into force pada tahun 2027 mendatang.

Secara paralel, Pemerintah dan pelaku usaha juga akan menyiapkan aturan pelaksana agar manfaat kesepakatan ini dapat segera dirasakan secara optimal di lapangan. Hal ini menjadi langkah nyata Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan bersaing di pasar global dengan produk-produk bernilai tambah tinggi.