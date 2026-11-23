Indonesia memiliki MRA dengan Uni Eropa sejak 1994 untuk produk perikanan. Kemenko Pangan dan KKP memastikan persiapan I-EU CEPA 2027 berjalan sesuai standar SPS Eropa.

Indonesia telah memiliki landasan hukum kuat untuk ekspor produk perikanan ke Uni Eropa melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) yang berlaku sejak tahun 1994. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Badan Penjaminan Mutu Kelautan dan Perikanan, Ishartini, yang menegaskan bahwa dasar kesepakatan standar produk sudah ada jauh sebelum perundingan dagang terbaru. Ketersediaan MRA ini menjadi modal strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar Eropa melalui perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau I-EU CEPA. Pemerintah kini fokus pada implementasi teknis dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Eropa agar perdagangan berjalan lancar dan efisien.

Implementasi Standar SPS untuk Produk Perikanan

Ishartini menjelaskan bahwa MRA antara Indonesia dan Uni Eropa untuk produk perikanan dan produk industri ikan telah resmi berlaku sejak tahun 1994. Fokus pembahasan kedua negara saat ini bukan lagi pada negosiasi awal, melainkan pada pelaksanaan kesepakatan dan pemenuhan persyaratan teknis yang ketat dari Uni Eropa. Pembahasan teknis mencakup standar sanitary and phytosanitary atau SPS yang merupakan persyaratan kesehatan dan keamanan pangan, hewan, serta tumbuhan. Pemenuhan standar SPS ini menjadi kunci utama agar produk perikanan Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar Eropa tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.

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Para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus membahas isu-isu teknis secara mendalam. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh persyaratan dari Uni Eropa dapat dipenuhi dengan standar yang tinggi dan konsisten. Ishartini menyatakan bahwa pihaknya telah membahas beberapa isu krusial terkait bagaimana cara memenuhi standar yang berlaku agar perusahaan-perusahaan perikanan di Indonesia dapat comply atau patuh terhadap seluruh ketentuan yang ada. Proses ini memerlukan koordinasi ketat antara instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi standar keamanan pangan.

Dukungan Pelaku Usaha dan Peran KKP

Ishartini secara eksplisit meminta dukungan penuh dari pelaku usaha perikanan di Indonesia agar mampu memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sesuai standar internasional. KKP sebagai otoritas kompeten atau competent authority berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan tersebut. Tugas utama KKP adalah meyakinkan pihak Uni Eropa bahwa Indonesia telah memiliki perjanjian dan mampu memenuhi semua persyaratan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dukungan teknis dari pemerintah ini sangat vital untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan birokrasi atau teknis yang menghambat ekspor produk perikanan ke Eropa.

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Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan bahwa peran KKP sebagai otoritas berwenang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan industri dan regulasi internasional. Fasilitas yang diberikan meliputi bantuan teknis, pendampingan, serta verifikasi dokumen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar Uni Eropa. Ishartini menyebut bahwa KKP akan terus membantu meyakinkan mitra dagang bahwa Indonesia siap memenuhi semua persyaratan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang bagi produk perikanan Indonesia di mata konsumen dan regulator Eropa.

Jadwal Implementasi I-EU CEPA dan Dampak Ekonomi

Pembahasan standar teknis ini merupakan bagian integral dari persiapan implementasi I-EU CEPA yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Melalui perjanjian komprehensif ini, Indonesia berharap akses pasar produk perikanannya ke Eropa akan semakin terbuka lebar. Pemerintah menargetkan hambatan non-tarif dapat diselesaikan secara efektif sehingga produk unggulan perikanan Indonesia dapat bersaing lebih adil. Implementasi I-EU CEPA diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan peningkatan nilai ekspor Indonesia ke benua Eropa.

Penandatanganan dan implementasi I-EU CEPA juga menandai babak baru dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup produk perikanan, tetapi juga berbagai sektor ekonomi lainnya yang memiliki potensi ekspor tinggi. Dengan modal MRA yang sudah berlaku sejak 1994, Indonesia berada dalam posisi yang kuat untuk mengambil manfaat maksimal dari perjanjian dagang ini. Langkah strategis ini akan membantu Indonesia menjadi salah satu eksportir perikanan utama di pasar global dengan standar kualitas yang diakui secara internasional.