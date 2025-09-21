Indonesia Dorong Pengakuan Palestina di Sidang Umum PBB

Deputi Wakil Tetap RI di New York, Hari Prabowo, menjelaskan tujuan sesi khusus PBB mengenai Palestina, yaitu menggalang pengakuan negara-negara terhadap Palestina.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York, Hari Prabowo, menginformasikan bahwa sesi khusus mengenai Palestina dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) bertujuan utama untuk mengumpulkan dukungan dari lebih banyak negara yang mengakui Negara Palestina . PBB akan menyelenggarakan sesi khusus mengenai Palestina pada tanggal 22 September.

Konferensi yang bertajuk ‘Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’ ini akan berlangsung selama tiga jam, dimulai pada pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat. Bowo, sapaan akrab Hari Prabowo, menjelaskan bahwa konferensi tersebut sangat penting dalam upaya diplomasi untuk menciptakan kesetaraan posisi Palestina di mata dunia, sebagaimana posisi Israel, sehingga dapat mendorong perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut dan keadilan bagi rakyat Palestina. Dalam pengarahan media yang diselenggarakan di PTRI New York, Amerika Serikat, pada hari Sabtu lalu, Bowo menyatakan keyakinannya bahwa konferensi ini akan menjadi momentum krusial dalam menguatkan pengakuan internasional terhadap Palestina. Bowo juga menyampaikan bahwa konferensi ini akan membahas berbagai aspek terkait solusi dua negara dan implementasinya, serta mencari jalan keluar atas kebuntuan negosiasi damai yang telah berlangsung lama. Upaya diplomatik ini, lanjut Bowo, merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka.\Bowo juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai negara terhadap resolusi-resolusi PBB yang berkaitan dengan Palestina. Ia menyoroti bahwa resolusi yang baru saja disahkan, memperoleh dukungan signifikan dengan 142 suara setuju, 10 suara tidak setuju, dan 12 abstain. Ia juga mengapresiasi deklarasi New York yang diedarkan dalam konferensi internasional tingkat tinggi pada akhir Juli lalu, yang dinilai sebagai langkah konkret menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan perwujudan solusi dua negara. Deklarasi tersebut, menurut Bowo, memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan tersebut. Bowo mengungkapkan optimismenya bahwa menjelang pelaksanaan konferensi, akan ada lebih banyak negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ia menyoroti pernyataan beberapa negara, seperti Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta, yang telah mengumumkan rencana untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina menjelang sidang PBB. Selain itu, Bowo juga menyebutkan negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Belgia yang sedang mempertimbangkan untuk segera mengakui Palestina. Hal ini, menurut Bowo, merupakan bukti nyata dari meningkatnya dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina. Bowo juga menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina, akan terus berupaya untuk mendorong pengakuan internasional terhadap Palestina serta mendukung upaya-upaya perdamaian lainnya.\Dalam pengarahan tersebut, Bowo juga memberikan gambaran mengenai agenda utama konferensi, yang akan mencakup presentasi dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Palestina, negara-negara anggota PBB, dan organisasi internasional. Konferensi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti untuk mempercepat proses perdamaian. Bowo menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh negara anggota PBB dalam konferensi ini. Ia berharap bahwa konferensi ini dapat menjadi platform yang efektif untuk mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masalah Palestina. Selain itu, Bowo juga menyoroti pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan seimbang mengenai situasi di Palestina. Ia mengajak media untuk terus meliput perkembangan terkini di Palestina dan memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan kesadaran global terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia juga berharap bahwa konferensi ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat internasional untuk terus mendukung perjuangan Palestina menuju kemerdekaan. Bowo mengakhiri pengarahannya dengan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus bersama rakyat Palestina dalam upaya mencapai cita-cita kemerdekaan dan perdamaian





Palestina PBB Indonesia Pengakuan Negara Solusi Dua Negara

