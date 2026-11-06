Indonesia Dominasi WTM London 2026 dengan Kampanye Go Beyond Ordinary

Kemenpar RI showcased pavilion di WTM London 2026, menarik minat pasar Eropa melalui pengalaman multisensori dan diplomasi budaya yang inovatif.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara resmi memamerkan eksistensi nasionalnya di ajang World Travel Market London 2026, sebuah peristiwa global yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 November 2026 di pusat pameran ExCeL London, Inggris. Kehadiran delegasi bangsa ini ditandai dengan pembukaan Paviliun Wonderful Indonesia yang dirancang khusus untuk menarik perhatian para pelaku industri perjalanan dan wisatawan internasional dari seluruh dunia.

Desain Imersif Kampanye Go Beyond Ordinary

Kampanye resmi "Go Beyond Ordinary" menjadi tema sentral yang diadopsi oleh Kementerian Pariwisata dalam paviliun seluas 352,75 meter persegi ini. Desain paviliun tersebut diinspirasi secara mendalam oleh elemen laut, dengan tujuan menerjemahkan keberagaman Indonesia melalui berbagai stimulasi visual, aroma, cita rasa, dan suara yang mengaktifkan panca indera pengunjung secara menyeluruh.

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Salah satu daya tarik utama instalasi ini adalah karya seni kontemporer berskala besar yang diciptakan oleh Mulyana atau yang lebih dikenal dengan nama Mang Moel. Sang seniman asal Bandung yang kini menetap di Yogyakarta menghadirkan seni rajutan yang menggambarkan kehidupan bawah laut, sebuah medium yang dipilih untuk menyoroti keindahan sekaligus kerentanan ekosistem laut Indonesia.

Karya seni ini tidak hanya sekadar pajangan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Mulyana telah memamerkan karya-karyanya di panggung seni internasional ternama, termasuk New York, Los Angeles, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, sehingga kehadirannya di London membawa standar estetika tinggi yang diakui secara global ke dalam narasi pariwisata Indonesia.

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Integrasi Budaya dan Inovasi Digital Jakarta

Paviliun juga menghadirkan aktivasi budaya yang dinamis, memungkinkan pengunjung untuk menyaksikan pertunjukan seni tradisional, menikmati alunan musik sasando, serta mengenal produk minyak atsiri khas Indonesia. Dalam upaya modernisasi, Indonesia meluncurkan "Monopoly: Jakarta Edition" yang merupakan hasil kolaborasi antara pihak Indonesia dengan Willing Moves UK, sebuah perusahaan kreatif asal Britania Raya.

Permainan papan edisi khusus ini mengangkat berbagai destinasi, ikon kota, kawasan perkotaan, jenama, dan komunitas lokal di Jakarta sebagai elemen permainan. Peluncuran ini merupakan strategi diplomasi publik yang inovatif untuk memperkenalkan wajah ibu kota kepada pasar internasional melalui medium permainan yang sudah dikenal luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan usia.

Pengalaman multisensori yang ditawarkan paviliun ini dirancang untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan realitas dan pesona destinasi Tanah Air. Dengan memadukan gastronomi, seni kontemporer, dan tradisi lokal dalam satu ruang yang terintegrasi, Indonesia berhasil menciptakan narasi yang memikat dan berkesan bagi audiens global yang menghadiri pameran tersebut.

Strategi Ekspansi Pasar Eropa dan Jaringan Bisnis

Pemilihan Eropa sebagai fokus strategis dalam WTM London 2026 didasari oleh potensi pasar yang sangat tinggi untuk pengembangan pariwisata berkualitas. Wisatawan dari kawasan Eropa memiliki karakteristik yang unik, yaitu potensi untuk tinggal lebih lama dan menjelajahi beberapa destinasi berbeda dalam satu perjalanan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi penerima wisata.

Agenda pertemuan di WTM London juga dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku industri Indonesia untuk memperkuat kerja sama bisnis jangka panjang. Para delegasi menggunakan kesempatan ini untuk membangun jaringan distribusi, melakukan negosiasi kontrak, dan menjajaki kemitraan dengan mitra internasional guna memperluas jangkauan pasar bagi destinasi wisata Indonesia ke benua Eropa.

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Tahun ini, total sebanyak 65 pelaku industri pariwisata Indonesia dilibatkan, baik yang berpartisipasi secara langsung maupun melalui mitra resmi. Keikutsertaan jumlah besar ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam mendorong kolaborasi sektor swasta dan publik untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari pameran bertaraf internasional ini.

Empat Pilar Pembangunan Pariwisata Regeneratif

Pada tanggal 4 November 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menghadiri WTM London Ministers' Summit yang diselenggarakan bersama UN Tourism dan World Travel & Tourism Council. Forum tingkat menteri ini diikuti oleh lebih dari 50 menteri serta pejabat senior pemerintahan dari berbagai negara untuk membahas masa depan industri perjalanan global.

Dalam forum bergengsi tersebut, Indonesia memaparkan empat pilar pembangunan pariwisata yang menjadi dasar strategi nasional. Keempat pilar tersebut meliputi tata kelola destinasi yang efektif, investasi inklusif dan regeneratif, pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan data dan inovasi digital untuk efisiensi sektor.

Pengembangan desa wisata dan destinasi prioritas juga menjadi poin penting yang dibahas untuk memastikan kunjungan wisatawan tersebar secara lebih merata. Empat desa wisata, yaitu Teluk Harapan, Candirejo, Walian Satu, dan Desa Wisata Hijau Bilebante, mendapatkan kesempatan spesial untuk memperkenalkan potensi unik daerah mereka kepada audiens global.

Diplomasi kuliner juga dilakukan secara intensif melalui kunjungan ke restoran SAMBEL! di Kensington, London. Restoran yang mengusung konsep modern Indonesian grill and smokehouse ini menyajikan menu khas seperti nasi bakar, ayam bakar, se'i sapi, dan aneka sambal, sebagai wujud nyata kekayaan rasa kuliner Indonesia yang siap menyaingi standar gastronomi internasional.