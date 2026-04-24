Indonesia Dominasi Laga Pembuka Piala Thomas 2026, Fajar/Fikri Sumbang Poin

Tim bulu tangkis Indonesia memulai Piala Thomas 2026 dengan gemilang, mengamankan kemenangan telak atas Aljazair. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menyumbangkan poin penting, didukung oleh kemenangan dari Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Anthony Sinisuka Ginting.

Pertandingan pembuka Grup D Piala Thomas 2026 di Forum Horsens, Denmark, Jumat (24 April 2026) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB, menjadi ajang adaptasi bagi pasangan ganda putra Indonesia , Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri .

Mereka berhasil menyumbangkan poin keempat bagi tim Merah Putih setelah mengalahkan wakil Aljazair, Mohamed Abderrahime Belarbi/Koceila Mammeri, dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-8. Kemenangan ini semakin memantapkan dominasi Indonesia di awal turnamen bergengsi tersebut. Fajar Alfian menjelaskan bahwa kondisi lapangan di Forum Horsens cukup berangin, sehingga memaksa mereka untuk bermain lebih cepat dan mengurangi reli panjang. Menurutnya, angin kencang membuat bola seringkali tidak stabil dan sulit dikendalikan, sehingga strategi bertahan menjadi kurang efektif.

Oleh karena itu, Fajar menekankan pentingnya bermain agresif dan menyerang untuk menekan lawan sejak awal. Ia menambahkan bahwa adaptasi terhadap kondisi lapangan adalah kunci utama untuk meraih kemenangan, terutama di turnamen sebesar Piala Thomas. Fajar juga mengapresiasi dukungan dari tim dan berharap dapat terus memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ia menyadari bahwa Piala Thomas adalah ajang yang sangat bergengsi dan membutuhkan persiapan matang serta mental yang kuat.

Muhammad Shohibul Fikri mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali berpartisipasi di Piala Thomas 2026, setelah sebelumnya bermain bersama Bagas Maulana pada edisi 2022 dan 2024. Ia merasa sangat senang bisa berpasangan dengan Fajar Alfian dan berkomitmen untuk selalu menampilkan performa terbaiknya. Fikri mengakui bahwa Fajar adalah pemain yang sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga ia merasa termotivasi untuk belajar dan berkembang bersamanya. Ia juga berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi tim Indonesia dan membantu meraih gelar juara Piala Thomas.

Selain kemenangan Fajar/Fikri, Indonesia juga berhasil mengamankan dua poin lainnya melalui sektor tunggal putra. Jonatan Christie membuka keunggulan dengan mengalahkan Adel Hamek 21-8, 21-6, diikuti oleh Alwi Farhan yang menaklukkan Mohamed Abderrahime Belarbi 21-8, 21-7. Anthony Sinisuka Ginting kemudian memastikan kemenangan Indonesia dengan mengalahkan Mohamed Abdelaziz Ouchefoun 21-8, 21-6. Dominasi Indonesia di sektor tunggal putra menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad Merah Putih dalam menghadapi persaingan di Piala Thomas 2026.

Kemenangan telak ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya dan meraih gelar juara. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa persiapan yang matang dan kerja keras tim Indonesia telah membuahkan hasil. Para pemain menunjukkan performa yang sangat baik dan mampu mengatasi tekanan dari lawan. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, tim Piala Thomas 2026 diharapkan dapat terus meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Keberhasilan ini juga menjadi inspirasi bagi para pemain bulu tangkis muda Indonesia untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan mereka agar dapat mengikuti jejak para seniornya





