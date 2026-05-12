Indonesia Ditawarkan Peluang Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, Beredar Optimisme

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi terbaru dengan FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Menurut Erick, dengan meningkatkan prestasi tim nasional futsal Indonesia, kesiapan organisasi menjadi sangat penting.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi terbaru dengan FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 . Komunikasi itu dilakukan saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada, pada 30 April 2026.

‘Ya kemarin sudah disampaikan, nanti tentu FIFA yang mutusin’, kata Erick usai menghadiri Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026. Erick mengatakan peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal harus diiringi kesiapan organisasi. Karena itu, ia meminta FFI segera naik kelas menyusul peningkatan prestasi tim nasional futsal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

‘Inilah yang selalu saya bilang ekosistem. Karena ini sudah mulai naik kelas, organisasinya harus naik kelas’, ujar Erick saat membuka Kongres Biasa FFI 2026, dikutip dari Antara. Menurut Erick, peningkatan kualitas organisasi penting agar Indonesia siap apabila dipercaya menjadi penyelenggara agenda besar internasional, termasuk Piala Dunia Futsal 2028.

‘Jangan sampai nanti tiba-tiba diberikan event Piala Dunia, organisasinya kacau’, kata dia. Indonesia sebelumnya sukses menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta. Dalam turnamen itu, tim nasional futsal Indonesia mencatat prestasi terbaik dengan menembus final untuk pertama kalinya. Indonesia bahkan mampu memaksa Iran bermain imbang 5-5 hingga babak tambahan waktu sebelum akhirnya kalah 4-5 lewat adu penalti.

Iran pun meraih gelar ke-14 mereka di ajang tersebut. Ketua Umum FFI Michael Sianipar mengatakan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal merupakan impian besar futsal Indonesia. Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Piala Asia menjadi modal penting untuk mengajukan diri sebagai host turnamen level dunia.

‘Kita berharap karena sudah pernah tuan rumah Piala Asia, berikutnya bisa mengincar Piala Dunia juga’, ujar Michael. Menurut Michael, meski Indonesia belum tentu mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pada edisi 2028, peluang itu tetap terbuka pada penyelenggaraan berikutnya. Prestasi tim nasional futsal Indonesia memang meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain menjadi finalis Piala Asia Futsal 2026, Indonesia juga menjuarai Piala AFF Futsal 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, dan menjadi runner-up Piala AFF 2026.

Peningkatan performa itu turut berdampak pada ranking FIFA futsal Indonesia yang naik ke posisi 14 dunia dari sebelumnya peringkat 24. Erick menegaskan PSSI tidak segan belajar dari perkembangan futsal Indonesia meski FFI berada di bawah naungan PSSI.

‘Apa yang baik di futsal, kita contoh. Apa yang baik di PSSI, futsal contoh. Tidak ada gengsi-gengsian’, kata Erick. Pilihan Editor: Tiba-tiba Saja Klub Sepak Bola Prabowo Masuk Super LeaguePilihan Editor: Persaingan Panas Menghindari Degradasi di Liga Inggri





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia Futsal 2028 Indonesia Pekan Olahraga Dunia (FIFA) Kongres FIFA Ke-76 Piala Asia Futsal Piala AFF Futsal 2024 Medali Emas SEA Games 2025 Piala AFF 2026 Prestasi Tim Nasional Futsal Indonesia Ranking FIFA Futsal Indonesia Kesiapan Organisasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

John Herdman Bidik Piala Dunia 2030, Piala Asia Ujian Mental IndonesiaPelatih Timnas Indonesia, John Herdman, melihat Piala Asia 2027 sebagai kans pasukannya untuk membiasakan diri dengan laga bertekanan tinggi.

Read more »

Erick Thohir Umumkan Indonesia Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, Tunggu Respons FIFABerita Erick Thohir Umumkan Indonesia Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, Tunggu Respons FIFA terbaru hari ini 2026-05-12 12:05:12 dari sumber yang terpercaya

Read more »

PSSI komunikasi dengan FIFA untuk bidding Piala Dunia FutsalKetua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi terbaru dengan FIFA saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada, pada 30 April, soal rencana ...

Read more »

Erick Thohir Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028Puji kepengurusan Ketum FFI Michael Sianipar. Erick Thohir bicara soal peluang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

Read more »