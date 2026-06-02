Indonesia Diguncang Inflasi Pangan Pokok dan Bahan Bakar

Inflasi nasional per Mei 2026 sebesar 0,28 persen secara bulanan, 3,08 persen secara tahunan, dan 1,35 persen secara tahun kalender. Inflasi pada Mei 2026 itu terjadi di seluruh komponen utama, termasuk komponen inti, pangan bergejolak, dan harga yang diatur pemerintah.

Indonesia diguncang inflasi sejumlah pangan pokok, bahan bakar , dan barang atau bahan baku impor pada Mei 2026. Hal itu terlihat dari inflasi inti, komponen pangan bergejolak, dan komponen harga yang diatur pemerintah.

Kenaikan harga minyak mentah dan depresiasi rupiah dinilai telah tertransmisi ke inflasi kendati bukan satu-satunya penyebab. Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (2/6/2026), merilis bahwa inflasi nasional per Mei 2026 sebesar 0,28 persen secara bulanan, 3,08 persen secara tahunan, dan 1,35 persen secara tahun kalender. Tingkat inflasi ini masih di kisaran target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pada 2026, yakni 1,5 persen-3,5 persen. Inflasi pada Mei 2026 itu terjadi di seluruh komponen utama.

Komponen inti mengalami inflasi terbesar, kemudian disusul dengan komponen harga yang diatur pemerintah. Komponen inti mengalami inflasi bulanan sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi itu ialah minyak goreng, telepon seluler, laptop, dan komponen harga yang diatur pemerintah juga mengalami inflasi bulanan masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,1 persen. Komoditas yang berandil besar terhadap inflasi tersebut ialah bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan udara, dan solar.

Hal itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui PT Pertamina yang menaikkan harga LPG nonsubsidi, bensin dan solar nonsubsidi, dan avtur. Tingkat inflasi bulanan pada Mei 2025 sebesar 0,49 persen, tarif angkutan udara 2,75 persen, dan solar 4,72 persen. Sementara tingkat inflasi pelumas/oli mesin sebesar 3,85 persen dan pemeliharaan kendaraan 0,7 persen.

Sementara tingkat inflasi pelumas/oli mesin sebesar 3,85 persen dan pemeliharaan kendaraan 0,7 persen. Di samping itu, lanjut Pudji, komponen pangan bergejolak juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,22 persen dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tersebut ialah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau. Kenaikan harga pangan itu dipengaruhi kenaikan permintaan menjelang hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Adha.

Selain itu, produksi cabai merah dan bawang merah pada Mei 2026 lebih rendah dibandingkan dengan April 2026. Penurunan produksi cabai merah dan bawang merah itu disebabkan oleh cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit, serta kekeringan di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi bulanan cabai merah pada Mei 2026 sebesar 25,64 persen, tomat 9,82 persen, dan bawang merah 6,65 persen. Sementara tingkat inflasi minyak goreng dan beras masing-masing sebesar 2,87 persen dan 0,38 persen.

BPS juga mencatat, tiga komponen utama, yakni inti, pangan bergejolak, dan harga yang diatur pemerintah, mengalami inflasi tahunan pada Mei 2026. Komponen pangan bergejolak mengalami inflasi tahunan tertinggi, yakni 6,24 persen. Kemudian, disusul dengan komponen inti dan harga yang diatur pemerintah yang mengalami inflasi tahunan masing-masing sebesar 2,59 persen dan 2,07 persen.

Sebenarnya, inflasi yang terjadi pada sejumlah komoditas di komponen inti dan harga yang diatur pemerintah pada Mei 2026 merupakan cerminan dari transmisi gejolak harga minyak mentah di pasar internasional dan depresiasi rupiah. Dengan kata lain, gejolak harga minyak mentah dan depresiasi rupiah mulai memicu inflasi impor. Inflasi impor adalah kenaikan harga barang dan jasa di dalam suatu negara yang disebabkan naiknya harga barang atau bahan baku impor dari luar negeri.

Inflasi tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yakni kenaikan biaya produksi di negara asal dan pelemahan nilai tukar mata uang domestik. BPS mencatat, harga rerata minyak mentah di pasar internasional pada April dan Mei 2026 masing-masing sebesar 103,91 dolar AS per barel dan 100,43 dolar AS per barel. Sementara merujuk data BI, nilai tukar rupiah sepanjang Mei 2026 bergerak di kisaran Rp 17.362-Rp 17.883 per dolar AS.

Menanggapi hal itu, BPS masih belum dapat menjelaskan inflasi impor, terutama yang dipicu oleh depresiasi rupiah. Untuk mengetahui inflasi impor tersebut, dibutuhkan kajian atau analisis lebih lanjut. Pudji mengatakan, dalam penghitungan indeks harga konsumen (IHK), BPS tidak membedakan pencatatan antara harga barang yang berasal dari dalam negeri dengan barang impor atau barang berbahan baku impor. Pengamatan dan penghitungan IHK itu langsung merujuk pada barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan rumah tangga.

Jadi, BPS tidak mengukur secara khusus besaran inflasi impor dalam IHK tersebut. Untuk mengetahui besaran inflasi impor, dibutuhkan kajian atau analisis lebih lanjut





