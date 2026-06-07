Indonesia Dapat 18 Pengecualian Tarif AS, Stimulus Ekonomi dan Daya Saing Ekspor Diperkirakan Meningkat

Indonesia berhasil mendapatkan 18 pengecualian tarif dari Amerika Serikat setelah pertemuan bilateral. Pengecualian ini berlaku untuk berbagai komoditas unggulan dan dijadwalkan mulai berlaku setelah Juli 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor ke pasar AS, memberikan stimulus ekonomi, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di tingkat global.

Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperoleh 18 pengecualian tarif dari Amerika Serikat, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan kita di pasar AS.

Pengumuman ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah pertemuan bilateral di sidelane Pertemuan Tingkat Menteri. Menurut机制的，Indonesia termasuk dalam kelompok 60 negara yang mendapat penanganan khusus oleh pemerintah AS, dengan tarif yang diberlakukan setara 10 persen dibandingkan 12,5 persen untuk 54 negara lainnya. Atas dasar ini, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag No. 9 Tahun 2026 yang mengatur larangan импорт produk dari paksa kerja, sebagai bagian dari implementasi perjanjian perdagangan timbal balik.

Penerapan pengecualian tarif tersebut dijadwalkan setelah 24 Juli 2026 atau selepas tarif global berakhir, untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, masih ada beberapa isu yang perlu diselesaikan di Indonesia, seperti keselarasan kebijakan dalam negeri agar tidak menghambat nanti aksesi ke OECD. Di sisi lain, Indonesia juga berjuang agar ekspor katoda tembaga dari Freeport-McMoRan dapat dikecualikan dari tarif Section 232.

Untuk menjembatani semua ini, Menteri Airlangga telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat penyelesaian prosedur operasional. Kabar ini tentu membawa repercusi besar bagi sektor pertanian dan pertambangan kita. Di bidang pertanian, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong peningkatan standar mutu dan sertifikasi produk pertanian Indonesia guna memanfaatkan tarif nol persen untuk 53 komoditas pertanian ke AS.

Sementara itu, Kadin Indonesia menilai tarif resiprokal 19 persen dalam ART RI-AS sangat kompetitif dan berpotenze besar meningkatkan daya saing ekspor nasional. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa daya saing industri harus terus ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat dari fasilitas tarif nol persen tersebut. Selain itu,ointment Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penyesuaian tarif merupakan langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok dan menarik investasi berbasis nilai tambah, bukan memberikan 'karpet merah' pihak luar.

Di tengah kebijakan AS yang mengenakan tarif impor 32 persen,只能说 Indonesia masih memiliki peluang dengan tarif 19 persen yang cukup baik. Di sektor lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berfokus menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tengah tren deflasi, menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memanfaatkan momentum perdagangan internasional





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pengecualian Tarif AS Ekspor Indonesia Daya Saing Perjanian Perdagangan Timbal Balik Komoditas Unggulan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calon Pemain Naturalisasi Indonesia Dapat Perpanjangan Kontrak dari Klub AustraliaCalon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Luke Vickery, resmi mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu musim dari klubnya di Australia, Macarthur Bulls FC.

Read more »

Panas Bumi Indonesia Melesat, PGE Dapat Suntikan Dana Rp7,8 Triliun untuk 3 Proyek StrategisDi tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional dan tekanan global untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, pengembangan EBT menjadi salah satu tantangan utama.

Read more »

Usai Negosiasi dengan AS, Tarif Produk Indonesia Diproyeksi Naik Jadi 18 Persen, Ini Penyebab dan DampaknyaPemerintah memproyeksikan tarif tambahan AS terhadap produk Indonesia mencapai 18 persen setelah proses negosiasi dan investigasi dagang Section 301 selesai.

Read more »

Kabar Baik dari AS! Indonesia Berpeluang Lolos dari 18 Tarif Tambahan, Ekspor Nasional Bisa Makin KompetitifIndonesia berpeluang memperoleh persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari AS. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan daya saing ekspor dan industri nasional.

Read more »