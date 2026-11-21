Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani IEU-CEPA dan IPA di Brussels untuk memperluas akses pasar ekspor serta menarik investasi berkualitas tinggi.

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah secara resmi menandatangani dua perjanjian strategis, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement ( IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA). Upaya diplomatik dan ekonomi bersejarah ini dilaksanakan di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026, menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua belah pihak.

Kedua dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas nama Pemerintah Indonesia, serta European Commissioner for Trade Maroš Šefovi yang mewakili Uni Eropa. Penandatanganan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk memperkuat pilar utama arsitektur kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendorong pertumbuhan nasional yang berkelanjutan melalui kemitraan strategis.

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Mekanisme Pengurangan Tarif Ekspor Produk Indonesia

IEU-CEPA memberikan akses pasar yang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha Indonesia dengan menghapus atau menurunkan bea masuk untuk sebagian besar produk ekspor. Sebanyak 90,4 persen dari seluruh pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk nol persen, yang secara signifikan meningkatkan daya saing produk nasional di benua Eropa.

Sementara itu, sebanyak 8,37 persen pos tarif lainnya tidak serta merta dihapus, melainkan akan diturunkan secara bertahap dalam rentang waktu 3 hingga 15 tahun. Penurunan tarif bertahap ini juga dapat dilakukan melalui skema kuota tarif atau yang dikenal sebagai tariff rate quota (TRQ), memberikan kepastian jangka panjang bagi eksportir Indonesia.

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Produk-produk unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil, dan berbagai komoditas olahan diperkirakan akan mendapatkan manfaat terbesar dari kebijakan penghapusan tarif ini. Langkah ini tidak hanya membuka pintu gerbang bagi ekspor, tetapi juga menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis di Indonesia yang membutuhkan modal dan teknologi lanjutan.

Peran Teknis Airlangga Hartarto dan Maroš Šefovi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memainkan peran sentral dalam negosiasi dan penandatanganan dokumen perjanjian ini. Ia menandatangani dokumen IEU-IPA yang berfungsi sebagai instrumen penguatan kepastian hukum dan perlindungan bagi arus investasi bilateral. Dokumen ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan rasa aman bagi investor dari kedua negara.

Bersamaan dengan hal tersebut, Airlangga Hartarto juga menandatangani dokumen komitmen terkait implementasi IEU-CEPA. Dokumen ini mengikat kedua pihak untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perjanjian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang nyata di lapangan, melampaui sekadar komitmen politis belaka.

Sementara itu, European Commissioner for Trade Maroš Šefovi sebagai mitra negosiasi dari Uni Eropa menegaskan pentingnya kerangka hukum yang stabil. Keterlibatan langsung para pejabat tinggi ini menunjukkan tingkat urgensi dan prioritas politik yang tinggi dalam mempercepat pelaksanaan perjanjian ekonomi terbesar antara Indonesia dan Eropa.

Koordinasi Tingkat Presiden untuk Akselerasi Implementasi

Proses penandatanganan ini didahului oleh komunikasi tingkat tinggi antara para pemimpin kedua negara pada hari yang sama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggelar panggilan video atau telepon untuk membahas penguatan kemitraan strategis. Fokus utama diskusi kedua pemimpin ini adalah mendorong percepatan implementasi IEU-CEPA agar manfaatnya dapat segera dirasakan.

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Menko Airlangga menyoroti bahwa langkah berikutnya krusial adalah memastikan proses ratifikasi dan penyusunan aturan pelaksana berjalan tepat waktu. Ia menyatakan bahwa IEU-CEPA membuka peluang besar bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia. Kecepatan dalam menyelesaikan prosedur hukum domestik akan menentukan seberapa cepat daya saing ekonomi Indonesia melesat.

Setelah selesainya prosesi penandatanganan di Brussels, kedua belah pihak akan segera menempuh proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing negara. Tahapan ini adalah prasyarat mutlak sebelum perjanjian ini resmi berlaku penuh atau entry into force, yang dijadwalkan terjadi pada tahun 2027.

Dampak Jangka Panjang bagi Perekonomian Nasional

Implementasi penuh perjanjian ini diharapkan dapat mendorong pembangunan pabrik-pabrik pengolahan di dalam negeri melalui masuknya modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa. Investasi asing langsung (FDI) yang masuk tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan.

Secara paralel, pemerintah bersama pelaku usaha akan menyiapkan aturan pelaksana agar manfaat kesepakatan ini dapat segera dirasakan secara optimal di lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nyata Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan bersaing di pasar global. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai mitra perdagangan yang kredibel dan menarik bagi mitra Eropa.

Dampak ekonomi jangka panjang dari IEU-CEPA dan IPA juga diharapkan dapat diversifikasi basis ekspor Indonesia. Ketergantungan pada pasar tradisional dapat berkurang dengan terbukanya akses yang lebih luas ke pasar Eropa yang memiliki daya beli tinggi. Hal ini mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah volatilitas ekonomi global yang semakin kompleks.