Indonesia dan Uni Eropa resmi mengesahkan IEU-CEPA di Brussel pada 21 November 2026. Perjanjian ini menghapus bea masuk dan membuka akses bagi UMKM.

Indonesia dan Uni Eropa secara resmi telah menandatangani Indonesia -European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA di kantor Komisi Eropa, Brussel, Belgia, pada hari Jumat, tanggal 21 November 2026. Penandatanganan bersejarah ini disertai pula dengan perjanjian perlindungan investasi atau Investment Protection Agreement (IPA) yang menjadi pilar penting dalam hubungan diplomatik dan ekonomi kedua belah pihak.

Mekanisme Penghapusan Bea Masuk Perdagangan

Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menegaskan bahwa inti dari perjanjian komprehensif ini adalah penghapusan bea masuk atas hampir seluruh aktivitas perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa. Langkah strategis ini dirancang untuk menghilangkan hambatan tarif yang selama ini menjadi kendala bagi para pelaku bisnis, sehingga barang ekspor dapat masuk ke pasar global dengan biaya yang lebih rendah dan kompetitif.

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Persetujuan ini tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga menyasar langsung pelaku ekonomi akar rumput. Kerja sama antara pasar tunggal terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini akan membuka akses pasar raksasa yang mencakup total 730 juta penduduk. Dengan hilangnya hambatan tarif, pelaku industri manufaktur, petani, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk mereka di benua Eropa.

Komitmen Jangka Panjang dan Posisi Tokoh Kunci

Ursula von der Leyen menegaskan bahwa kemitraan dagang ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi para petani, pelaku manufaktur, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam seremoni penandatanganan IEU-CEPA dan Investment Protection Agreement (IPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, ia menyatakan bahwa perjanjian ini memberikan hasil nyata bagi masyarakat Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan ini akan mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang layak di kedua belah pihak.

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Ia menambahkan, kemitraan ini dibangun dengan visi jangka panjang dan berlandaskan aturan yang adil serta saling percaya. Ursula juga menilai kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen politik Indonesia terhadap kemitraan dengan Uni Eropa, khususnya dalam mendorong perdagangan yang terbuka, adil, dan berlandaskan aturan. Kepastian hukum dan kerangka perdagangan yang stabil dinilai menjadi hal paling krusial bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Melalui ekspansi kemitraan strategis tersebut, Ursula menilai hubungan dagang yang saling menguntungkan akan memperkuat kemandirian ekonomi masing-masing pihak di tengah dinamika global. Tahun 2026 sendiri disebut Ursula sebagai momentum bersejarah bagi kebijakan perdagangan Uni Eropa. Sepanjang tahun ini, Blok Eropa agresif memperluas jaringan perdagangan bebasnya yang kini mencapai 45 perjanjian dengan 80 negara mitra di berbagai belahan dunia.

Dampak Ekonomi dan Prospek Ke Depan

Bagi Indonesia, terbukanya keran perdagangan bebas dengan Blok Eropa menjadi peluang emas untuk memperluas ekspor komoditas pertanian, produk olahan manufaktur, serta produk-produk unggulan UMKM lokal agar lebih kompetitif di pasar global. Pasar Eropa sendiri, kata Ursula, memiliki sekitar 450 juta jiwa konsumen, yang berarti potensi pasar yang sangat besar dan dapat diakses tanpa hambatan bea masuk yang signifikan.

Ursula menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari agenda strategis Uni Eropa yang lebih luas. "Tahun ini saja, kami telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia, dan segera menyusul India. Kami juga telah merampungkan negosiasi dengan Australia, memodernisasi perjanjian global dengan Meksiko, serta mencapai kesepakatan politik dengan Filipina," jelasnya dalam keterangan resminya. Daftar negara mitra ini menunjukkan ambisi Uni Eropa untuk diversifikasi dan penguatan jaringan ekonomi global.

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Tidak hanya perdagangan, kerja sama Indonesia dan Uni Eropa juga mencakup visi bersama mengenai pertumbuhan berkelanjutan, ketahanan rantai pasok, serta transisi menuju ekonomi bersih. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian IEU-CEPA bukan sekadar dokumen hukum perdagangan, melainkan kerangka kerja holistik yang menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan di kedua wilayah.