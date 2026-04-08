Indonesia dan Tantangan Pengendalian Senjata Nuklir Global

Kedatangan Sekretaris Eksekutif CTBTO ke Indonesia menyoroti peran penting Indonesia dalam arsitektur pengendalian senjata nuklir global di tengah tantangan dan perkembangan geopolitik yang mengkhawatirkan.

Kedatangan Sekretaris Eksekutif Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization ( CTBTO ), Robert Floyd, ke Indonesia beberapa hari lalu menandai peran penting Indonesia dalam arsitektur pengendalian senjata nuklir global. Indonesia saat ini memiliki enam stasiun pemantauan uji coba senjata nuklir , yang menjadikan negara kita sebagai pemain kunci dalam sistem deteksi global yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya uji coba senjata nuklir secara rahasia di bawah tanah.

CTBTO dibentuk untuk memastikan kepatuhan negara-negara terhadap Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), sebuah perjanjian yang melarang uji coba senjata nuklir. CTBTO menjalankan tugasnya melalui sistem pemantauan global yang canggih, melibatkan berbagai pihak termasuk otoritas pemantau getaran seismik. Selain CTBT, dunia juga memiliki perjanjian non-proliferasi senjata nuklir (NPT), yang melarang penyebarluasan senjata nuklir. Kedua kerangka kerja ini, NPT dan CTBT, sangat diharapkan oleh masyarakat dunia untuk mengurangi ancaman penggunaan senjata pemusnah massal nuklir.\Namun, paradoks muncul di tengah upaya ini. Meskipun dunia memiliki dua kerangka besar untuk mengendalikan senjata nuklir, tidak semua negara mematuhinya secara setara. Beberapa negara terus mempertahankan dan bahkan memodernisasi persenjataan nuklir mereka, sementara negara lain dibatasi. Ini berarti bahwa meskipun norma global tampak kuat, keadilan dalam penerapannya dipertanyakan. Perkembangan terkini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Retorika tentang senjata nuklir kembali menjadi bagian dari komunikasi politik global. Ancaman penggunaan nuklir, baik tersirat maupun eksplisit, semakin sering muncul di tengah konflik geopolitik. Sikap yang menentang senjata nuklir telah terkikis. Pendekatan realisme dalam hubungan internasional semakin kuat, dengan sistem internasional yang dianggap anarkis, mendorong negara-negara untuk mengandalkan kekuatan sendiri demi bertahan hidup. Efek gentar menjadi kunci, dan senjata nuklir dipandang sebagai solusi yang paling efektif. Akibatnya, beberapa negara yang sebelumnya tidak memiliki senjata nuklir mulai mempertimbangkan untuk mengembangkannya.\Situasi ini sangat berbahaya. Komitmen kolektif untuk mencegah penggunaan senjata nuklir melemah. Dunia tidak hanya menghadapi ancaman proliferasi, tetapi juga erosi norma yang selama ini membatasi penggunaan senjata paling destruktif. Dalam konteks ini, Indonesia bersama ASEAN harus mengambil sikap yang lebih tegas dan bekerja keras agar dunia tidak menyerah pada logika menang-kalah. Kerja sama kolektif adalah yang utama. Penolakan terhadap segala bentuk perluasan senjata nuklir harus disuarakan secara konsisten dan lantang, untuk mencegah pelemahan norma yang membatasi senjata nuklir. Indonesia, sebagai negara yang memiliki peran penting dalam sistem deteksi global, harus terus mendorong upaya global untuk memperkuat kontrol senjata nuklir. Hal ini mencakup dukungan terhadap CTBT dan NPT, serta promosi dialog dan diplomasi untuk mengurangi ketegangan dan mencegah proliferasi nuklir. Upaya ini sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.\Sekali lagi, kedatangan Robert Floyd ke Indonesia menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian senjata nuklir. Dengan adanya stasiun pemantauan di Indonesia, negara kita berkontribusi pada sistem deteksi global yang vital. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap CTBT dan mencegah uji coba nuklir yang melanggar. Selain itu, Indonesia harus terus berupaya untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam isu pengendalian senjata nuklir. Dukungan terhadap inisiatif seperti ASEAN Nuclear-Weapon-Free Zone juga sangat penting. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir





