Indonesia dan Prancis Menjadi Model Baru bagi Negara-Negara Menengah

Hubungan Indonesia dan Prancis berpotensi menjadi model baru bagi negara-negara menengah yang ingin tetap berdaulat tanpa harus menjadi satelit kekuatan mana pun.

Hubungan Indonesia dan Prancis bukan sekadar kisah dua negara yang memperkuat kerja sama bilateral. Demikian disampaikan Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi, Denny JA, merespons pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Menurut Denny, hubungan Indonesia dan Prancis berpotensi menjadi model baru bagi negara-negara menengah yang ingin tetap berdaulat tanpa harus menjadi satelit kekuatan mana pun. Dunia sedang memasuki era baru. Banyak negara tidak ingin memilih menjadi perpanjangan tangan Washington ataupun Beijing. Mereka ingin berdiri dengan kaki sendiri, menjalin kerja sama dengan siapa pun yang menguntungkan rakyatnya.

Indonesia dan Prancis sedang menunjukkan jalan itu, ujar Denny. Bagi Denny, hubungan Indonesia-Prancis hari ini lebih dari sekadar kontrak ekonomi atau diplomasi biasa. Ia adalah simbol lahirnya jaringan baru negara-negara menengah yang percaya pada multilateralisme, kemandirian, dan kemampuan menentukan nasib sendiri. Sejarah dunia sering ditulis oleh negara-negara adidaya.

Namun abad ke-21 mungkin akan dikenang sebagai era ketika negara-negara menengah mulai menemukan keberanian untuk membentuk sejarahnya sendiri, tanpa harus tunduk pada siapa pun





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Prancis Negara-Negara Menengah Multilateralisme Kemandirian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Macron Tegaskan Hubungan Prancis-RI Kian Solid, dari Rafale hingga PalestinaMacron menegaskan, komitmen Prancis dan Indonesia adalah memperkuat hubungan strategis menjadi kemitraan global.

Read more »

Terungkap! Ini Alasan Presiden Prancis Macron Sebut Prabowo Sosok yang Sangat BeraniPertemuan kedua pemimpin negara ini juga membahas penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis.

Read more »

Penampakan Prabowo & Macron Bertemu Bos-Bos Perusahaan RI dan PrancisPresiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forum CEO Indonesia-Prancis bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Read more »

Nilai Strategis Prancis di Balik 4 Kunjungan Prabowo dalam SetahunKerja sama pertahanan menjadi salah satu pilar utama hubungan Indonesia dan Prancis saat ini.

Read more »