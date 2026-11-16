Indonesia dan Korea Selatan Perlu Wujudkan Proyek AI Konkret

Presiden KIISC Howon Kim mendesak Indonesia dan Korea Selatan mengeksekusi proyek AI nyata, bukan sekadar MoU, agar Indonesia tak hanya jadi pasar teknologi.

Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology ( KIISC), Howon Kim, menegaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan harus segera mengubah nota kesepahaman (MoU) tentang kecerdasan buatan (AI) menjadi proyek konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kedua negara dinilai perlu bergerak dari sekadar penandatanganan dokumen menuju realisasi program yang dapat diukur dan memberikan nilai tambah ekonomi serta sosial.

Membangun Ekosistem AI Berbasis Implementasi

Howon Kim menyatakan bahwa sejumlah kesepakatan yang telah dicapai antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan langkah awal yang positif dalam kerangka kemitraan digital. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan program dan hasil yang dapat diukur secara objektif. "Pesan utama saya sederhana. Kemitraan yang berhasil antara Indonesia dan Korea dalam proyek AI membutuhkan kerja nyata," ujarnya dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation pada Senin (16/11/2026).

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Kim, yang juga merupakan profesor di Sungkyunkwan University, menyoroti berbagai kesepakatan yang dihasilkan melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian Indonesia ke Korea Selatan pada paruh pertama 2026. Salah satu pencapaian utama adalah MoU pengembangan digital antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan. Kesepakatan tersebut mencakup enam bidang kerja sama strategis, termasuk pengembangan jaringan 5G, peningkatan stabilitas jaringan, perlindungan data, serta pemanfaatan AI untuk kepentingan publik. Selain itu, terdapat kesepakatan lain yang meliputi pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan, kesehatan, pangan dan pertanian, penggunaan bersama infrastruktur komputasi, literasi digital, serta pengembangan platform digital.

Meskipun seluruh kesepakatan tersebut memberikan kerangka yang baik bagi pengembangan hubungan kedua negara, banyaknya dokumen kerja sama belum tentu mencerminkan keberhasilan implementasinya di lapangan. "Ini pada dasarnya merupakan kerangka yang sangat baik, tetapi MoU hanyalah titik awal, bukan hasil akhir. Jadi, pertanyaan besar untuk lima tahun ke depan adalah apa yang benar-benar akan dihasilkan dan siapa yang akan melaksanakannya," katanya. Ia menilai Indonesia dan Korea Selatan perlu mulai menentukan proyek yang memiliki tujuan jelas, pembagian tanggung jawab yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang dapat menunjukkan manfaat nyata dari teknologi yang dikembangkan.

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Strategi Eksekusi Proyek dan Evaluasi Dampak

Howon Kim mengusulkan sebuah kerangka terpadu untuk memastikan efektivitas kolaborasi teknologi antara kedua negara. Ia menyarankan agar kedua belah pihak memulai dengan proyek kecil yang memiliki penanggung jawab yang jelas dan rancang proyek tersebut bersama-sama. Langkah ini bertujuan untuk membagikan apa yang berhasil kepada kawasan, serta membawa bukti dari penerapan nyata ke dalam diskusi global agar dapat menjadi contoh bagi negara lain. Pendekatan bertahap ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan mengejar skala besar tanpa fondasi implementasi yang kuat.

Sebagai contoh konkret, Kim menyoroti penggunaan AI di rumah sakit pemerintah sebagai salah satu area yang potensial untuk diimplementasikan secara langsung. Menurutnya, menyediakan model AI saja tidak cukup untuk memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara efektif dalam lingkungan klinis. Rumah sakit juga membutuhkan data yang sesuai, tenaga kerja terlatih, pendanaan operasional yang memadai, serta prosedur yang jelas untuk menangani kesalahan teknologi jika terjadi. Tanpa elemen-elemen pendukung tersebut, teknologi canggih tidak akan mampu berfungsi optimal dalam menyelamatkan nyawa atau meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.

Oleh karena itu, setiap proyek kolaborasi AI perlu memiliki indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur. Indikator tersebut dapat dimulai dari penghematan waktu, tingkat kesalahan, hingga biaya operasional yang berhasil ditekan. Dengan adanya metrik evaluasi yang jelas, pemerintah dan lembaga yang terlibat dapat menentukan apakah teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Evaluasi ketat ini menjadi kunci untuk memastikan investasi teknologi memberikan return of investment yang nyata bagi publik.

Transisi Indonesia dari Pasar Konsumen Menjadi Inovator

Pandangan serupa disampaikan oleh pengajar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi, yang mengingatkan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan kemitraan dengan Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan teknologi dalam negeri. Ia menekankan bahwa tujuan jangka panjang bukan sekadar menjadi konsumen produk AI dari luar negeri, tetapi membangun kapasitas lokal untuk menciptakan solusi yang relevan. "Hari ini, kita adalah pasar. Kita benar-benar harus mempertimbangkan situasi ini karena hal tersebut dapat menentukan apa yang akan kita lakukan pada masa depan," ujarnya. Dedy menjelaskan bahwa dalam perkembangan teknologi digital, Indonesia saat ini masih lebih banyak menempati posisi sebagai pasar utama bagi produk teknologi asing.

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Posisi Indonesia sebagai pasar teknologi perlu ditingkatkan secara bertahap melalui peningkatan kemampuan mengadopsi dan mengoperasikan teknologi secara mandiri. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal yang unik, hingga akhirnya menciptakan inovasi baru yang khas Indonesia. Dedy menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan AI berdasarkan kebutuhan bahasa, data, dan karakteristik masyarakatnya. "Tujuan utama kita sebenarnya bukan hanya menjadi pasar, tetapi juga bisa menjadi penemu dan inovator," katanya. Transisi ini memerlukan perubahan paradigma dalam kebijakan teknologi nasional.

Dedy Permadi bahkan mendorong Indonesia dan Korea Selatan untuk mengembangkan teknologi AI secara bersama-sama, termasuk dalam aspek kepemilikan atas hasil inovasi. Ketika berbicara tentang kerja sama antara Korea dan Indonesia, kedua negara bisa bersama-sama menciptakan dan memiliki AI baru yang merupakan hasil kolaborasi intelektual dan teknis. Kolaborasi ini memungkinkan transfer pengetahuan dari Korea Selatan yang memiliki kemampuan teknologi, modal, dan pengalaman penelitian yang lebih maju, sekaligus memberi ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi dengan data dan konteks lokalnya. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan teknologi dan membangun industri kreatif digital yang mandiri dan berdaya saing global di masa depan.