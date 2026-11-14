Indonesia dan Kenya Perkuat Kerjasama Ekonomi dan Kesehatan di HUT Kemerdekaan ke-81

KBRI Nairobi menggelar resepsi diplomatik untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, dengan fokus penguatan perdagangan bilateral dan nominasi Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal WHO.

Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kenya mengambil langkah signifikan dengan menyatukan diplomasi budaya dan ambisi ekonomi antar kedua negara. Acara ini resmi digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi pada Senin, 26 Oktober 2026, menandai satu dekade penuh perkembangan hubungan bilateral yang kian strategis. Resepsi diplomatik tersebut bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan wadah strategis untuk membahas peluang investasi dan penguatan ketahanan bersama di tengah dinamika global.

Potensi Perdagangan dan Ekspansi Pasar

Nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Kenya tercatat mencapai sekitar US$ 691 juta pada tahun 2025, namun Duta Besar RI untuk Kenya T.B.H. Witjaksono Adji menekankan bahwa angka tersebut masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas. Ia menyoroti bahwa pengalaman Indonesia dalam pembangunan industri, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah produk membuka peluang kemitraan konkret di berbagai sektor prioritas. Bidang-bidang seperti penerbangan, energi, kesehatan, manufaktur, dan maritim menjadi fokus utama dalam upaya memperluas cakupan kerja sama ekonomi bilateral yang saling menguntungkan.

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Diplomasi Kesehatan dan Nominasi WHO

Menteri Kesehatan Kenya Aden Duale hadir sebagai tamu kehormatan mewakili Prime Cabinet Secretary/Minister for Foreign and Diaspora Affairs Kenya, dan menegaskan bahwa hubungan diplomatik kedua negara berakar kuat pada semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Duale menilai bahwa Indonesia dan Kenya kini telah melampaui diplomasi tradisional dengan mendorong solusi ekonomi nyata yang dapat secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat di kedua negara. Dalam konteks kesehatan, ia mengharapkan kemitraan bilateral semakin berkembang, khususnya dengan fokus pada pengembangan farmasi dan teknologi vaksin yang dapat meningkatkan kapasitas kesehatan regional Afrika dan Asia.

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Komitmen Global dan Ketahanan Nasional

Dalam sambutannya, T.B.H. Witjaksono Adji juga mengumumkan bahwa Indonesia mencalonkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini mencerminkan komitmen serius Indonesia untuk memperkuat tata kelola kesehatan global serta memperjuangkan prioritas negara-negara berkembang di forum internasional. Selain isu kesehatan, Dubes Witjaksono menyinggung ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan pengerahan 71 ribu personel dan 51 unit udara. Indonesia berkomitmen mengambil langkah bertanggung jawab dan bekerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN untuk mengatasi isu lingkungan tersebut secara berkelanjutan.

Kegiatan Budaya dan Indonesia Nairobi Expo

Acara yang dihadiri lebih dari 300 undangan, termasuk pejabat tinggi pemerintah Kenya, pimpinan organisasi internasional, korps diplomatik, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan mitra strategis, juga memamerkan kekayaan budaya Nusantara. Wisma Indonesia didekorasi dengan nuansa Bali menggunakan penjor janur, kain poleng, dan wastra khas daerah, sementara karya seni ukir Sapta Hendra dipamerkan di berbagai sudut ruangan. KBRI Nairobi juga menginformasikan bahwa Indonesia Nairobi Expo (IndoNex) akan diselenggarakan pada November 2026 sebagai kegiatan unggulan yang mempertemukan pelaku bisnis, pegiat seni budaya, dan kalangan pendidikan untuk mendorong kerja sama yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat kedua negara.