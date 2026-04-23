Indonesia dan Jepang Sepakati Kerja Sama Energi Nuklir Sipil

Indonesia dan Jepang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengembangan energi nuklir sipil, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan transisi energi bersih. Kerja sama ini juga mencakup pengembangan energi panas bumi dan pengolahan limbah menjadi energi.

Pemandangan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami dahsyat pada tanggal 11 Maret 2011, terlihat dari dekat pelabuhan perikanan Ukedo di kota Namie, wilayah timur laut Jepang , pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.

Foto ini menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi, yang menjadi landasan utama dalam kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Jepang. Pemerintah Indonesia dan Jepang telah mencapai sebuah kesepakatan penting yang menandai babak baru dalam kerja sama bilateral di sektor energi. Kedua negara secara resmi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada pengembangan energi nuklir sipil untuk masa depan.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuan konstruktif antara Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae di Tokyo beberapa waktu lalu. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Mitsuru Myochin, menjelaskan bahwa energi nuklir sipil merupakan salah satu dari dua kesepakatan penting yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ia menyatakan, 'Sebenarnya ada dua MoU yang ditandatangani. Satu mengenai mineral kritis dan yang lainnya tentang energi nuklir sipil antara Jepang dan Indonesia.

' Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia, terutama di tengah lanskap geopolitik global yang semakin tidak pasti dan penuh tantangan. Kerja sama dalam pengembangan energi nuklir sipil diharapkan dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan energi bersih yang terus meningkat, khususnya bagi sektor industri di Indonesia.

Jepang, dengan pengalaman dan keahlian yang mendalam dalam teknologi nuklir, berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis yang komprehensif kepada Indonesia dalam mewujudkan tujuan ini. Kedua pemimpin sepakat bahwa transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan merupakan prioritas utama dalam kerangka kerja sama ekonomi bilateral yang lebih luas. Kesepakatan ini tidak hanya berfokus pada energi nuklir, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya dalam sektor energi.

Perdana Menteri Jepang dan Prabowo Subianto membahas secara mendalam mengenai pentingnya kerja sama nuklir sipil, terutama dalam konteks situasi yang berkembang di Iran, yang menekankan perlunya penguatan kerja sama di sektor energi secara global. Selain energi nuklir, kedua negara juga menunjukkan minat yang besar dalam mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dan teknologi pengolahan limbah menjadi energi.

Proyek-proyek inovatif ini berada di bawah payung inisiatif Asia Zero Emission Community yang digagas oleh Jepang, yang bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon di kawasan Asia. Lebih lanjut, rantai pasok energi, termasuk Liquefied Natural Gas (LNG), akan diperdalam kolaborasinya untuk memastikan stabilitas pasokan energi dan mengurangi risiko gangguan yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga komoditas global.

Indonesia dan Jepang sepakat untuk bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan energi dan stabilitas harga energi di tengah ketidakpastian pasar global.

'Kedua pemimpin sepakat untuk memperdalam kolaborasi guna memperkuat rantai pasokan termasuk sumber daya energi seperti LNG. Kedua pemimpin sepakat memajukan kerja sama di bawah inisiatif komunitas emisi nol Asia,' tambah Myochin, menekankan komitmen kedua negara untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang energi dan lingkungan. Kesepakatan ini menandai langkah maju yang signifikan dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, serta membuka peluang baru untuk kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai sektor





