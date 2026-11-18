Presiden Prabowo Subianto menjadi saksi penandatanganan empat MoU Indonesia-China di Shenzhen senilai 63 miliar dolar AS untuk sektor infrastruktur, manufaktur, dan kota pintar.

Indonesia dan China resmi memperluas peluang kolaborasi ekonomi melalui penandatanganan empat nota kesepahaman di Shenzhen pada minggu pertama November 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai saksi resmi dalam rangkaian acara APEC Economic Leaders' Week 2026 yang berlangsung di kota teknolog tersebut. Langkah strategis ini menandai babak baru kerja sama bilateral yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi nasional.

Rincian Investasi dan Kerangka Pendanaan

Keempat nota kesepahaman yang ditandatangani memiliki nilai investasi gabungan yang diproyeksikan mencapai 63 miliar dolar AS atau setara dengan 1.149 triliun rupiah berdasarkan kurs 1 dolar AS sama dengan 18.240 rupiah. Besaran angka ini mencerminkan potensi kerja sama yang sedang dijajaki dan belum sepenuhnya menjadi investasi yang telah terealisasi atau komitmen pendanaan final. Sebagian dana dari kerangka pembiayaan infrastruktur, dengan nilai hingga 10 miliar dolar AS atau 182,44 triliun rupiah, berpotensi dialokasikan untuk mendukung program pengembangan smart cities atau kota pintar di Indonesia.

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Inovasi Instrumen Keuangan Renminbi

PT Danantara Asset Management menjajaki kerja sama pembiayaan jangka panjang dengan SDIC Securities Hong Kong Limited, Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd Hong Kong Branch, dan Changjiang Securities International Financial Group Limited. Kerangka pendanaan dengan nilai hingga ekuivalen 10 miliar dolar AS ini mencakup dua instrumen berbasis renminbi, yakni Panda Bonds senilai 5 miliar dolar AS di pasar China daratan dan Dim Sum Bonds senilai 5 miliar dolar AS di Hong Kong.

Dukungan Sektor Infrastruktur dan Teknologi

Kerangka pendanaan tersebut membuka peluang bagi proyek-proyek di berbagai sektor vital, termasuk modernisasi jaringan listrik, energi terbarukan, kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, transportasi, dan layanan kesehatan. Penyaluran dana akan sangat bergantung pada pengembangan portofolio proyek, kebutuhan pembiayaan aktual, serta tahapan pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menjadi opsi penting untuk diversifikasi sumber pembiayaan kebutuhan infrastruktur jangka panjang Indonesia.

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Komitmen dan Proyeksi Pengembangan Kota Pintar

Di sektor pembangunan perkotaan, PT Kota Masa Depan Indonesia atau KMDI yang 99% sahamnya dimiliki PT Danantara Asset Management menjalin kerja sama awal dengan Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited dan konsorsiumnya. Nota kesepahaman bersifat tidak mengikat ini mencakup rencana pengembangan 10 kota pintar dengan potensi nilai investasi 50 miliar dolar AS secara keseluruhan. Konsep yang diusung mengintegrasikan kawasan hunian dengan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, serta infrastruktur digital untuk menciptakan ekosistem perkotaan yang mandiri.

Visi Strategis Kepala Pasar Modal SDIC

Han Changrun atau Bill, Head of Debt Capital Markets di SDIC Securities Hong Kong Limited, menyatakan bahwa tiga lembaga keuangan terkemuka China telah memilih membangun kerangka pembiayaan jangka panjang berbasis renminbi bersama Indonesia. Ia menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ditujukan untuk menarik generasi investor berikutnya. Pendanaan ini akan menjadi fondasi penting bagi modernisasi jaringan listrik, pengembangan pusat data, serta industri manufaktur berteknologi tinggi di tanah air.