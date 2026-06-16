Indonesia dan Amerika Serikat Gelar Lokakarya Kapasitas Museum di Jakarta

Sebagai implementasi MoU antara Museum Indonesia dan National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution, diselenggarakan Museum Capacity Building Workshop pada 22-26 Juni 2026. Lokakarya ini menghadirkan pakar dari AS dan melibatkan 30 peserta dari berbagai institusi kebudayaan Indonesia untuk membahas pengelolaan museum modern, konservasi, teknologi digital, dan keterlibatan publik.

Sebagai implementasi konkret dari kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor permuseuman, Museum Capacity Building Workshop akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2026 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan hasil dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2023 antara Museum dan Cagar Budaya Indonesia dengan National Museum of Asian Art (NMAA), Smithsonian Institution. Lokakarya ini menghadirkan delegasi pakar dari Washington, D.C. , antara lain Dr. Emma Stein, Erin Bryan, Hutomo Wicaksono, dan Jenifer Bosworth untuk berbagi pengalaman terkait kuratorial, pengembangan audiens, kemitraan internasional, serta pemanfaatan media digital.

Sekitar 30 peserta dari berbagai institusi kebudayaan Indonesia, termasuk Museum Nasional Indonesia, Galeri Nasional Indonesia, Museum Batik Indonesia, Museum Basoeki Abdullah, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Balai Kirti, Laboratorium Konservasi, Unit Pengelolaan Cagar Budaya di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra, serta Indonesian Heritage Agency, akan mengikuti rangkaian lokakarya yang mencakup pengembangan pameran, konservasi berbasis riset, teknologi digital, dan strategi keterlibatan publik. Delegasi NMAA juga akan melakukan kunjungan ke situs budaya penting seperti Puro Mangkunegaran, Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta pameran seni kontemporer Art-Jog di Yogyakarta untuk memperkaya pemahaman mengenai warisan budaya Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Smithsonian Institution pada 11 Juni 2026 di Washington, D.C. , Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dari diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Menurutnya, kemitraan antarmuseum tidak hanya memperkuat kapasitas institusi budaya, tetapi juga membangun jembatan pemahaman yang lebih erat antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Direktur National Museum of Asian Art, Dr. Chase Robinson, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan menjadikan museum sebagai ruang hidup yang dinamis yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui pertukaran pengetahuan, kolaborasi profesional, dan pemanfaatan teknologi, museum dapat memperluas akses publik serta memperkuat pemahaman lintas budaya di tingkat global. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat hubungan masyarakat melalui kebudayaan dan memastikan warisan budaya dapat terus diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang





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