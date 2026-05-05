Indonesia Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di G20 pada Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026, tertinggi di antara negara-negara G20 yang telah merilis data. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan sektor swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara anggota G20 yang telah mempublikasikan data pertumbuhan mereka.

Airlangga menekankan bahwa pertumbuhan 5,61 persen ini melampaui kinerja ekonomi negara-negara G20 lainnya yang datanya sudah tersedia, seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Meskipun India belum merilis data pertumbuhan ekonomi mereka, Indonesia tetap unggul dibandingkan negara-negara yang telah membagikan informasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk peningkatan signifikan dalam konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah yang meningkat, dan kontribusi positif dari sektor swasta serta pengemudi ojek online.

Konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,52 persen, sejalan dengan momentum belanja yang meningkat selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Belanja pemerintah juga memainkan peran penting, dengan realisasi mencapai Rp 815 triliun, yang menunjukkan peningkatan sebesar 21,81 persen. Peningkatan belanja pemerintah ini didukung oleh berbagai program belanja yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga pemerintah.

Beberapa program yang berkontribusi signifikan termasuk penyaluran program hingga Maret sebesar Rp 51 triliun, pemberian stimulus diskon tarif, dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 51,65 triliun. Selain faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan, fundamental ekonomi Indonesia juga tetap stabil dan kuat. Tingkat inflasi terkendali pada 2,42 persen, yang masih berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Neraca perdagangan Indonesia terus mencatat surplus, dengan surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS, melanjutkan tren positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan penyaluran kredit juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan peningkatan sebesar 9,49 persen secara tahunan. Di sektor tenaga kerja, Indonesia berhasil menciptakan 1,89 juta lapangan kerja baru dalam setahun terakhir, yang menyebabkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,68 persen. Kondisi ekonomi yang positif ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5,4 persen sepanjang tahun 2026. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus lanjutan, termasuk pemberian gaji ke-13 kepada ASN dan implementasi program biodiesel B50. Langkah-langkah stimulus ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap potensi gejolak ekonomi global. Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan dan memberikan bantalan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Pemerintah menyadari pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti perubahan kebijakan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi perekonomian Indonesia. Selain stimulus fiskal, pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan regulasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memberikan insentif bagi investor.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, pemerintah optimis bahwa Indonesia dapat terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring





