Indonesia Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,61% di Kuartal I-2026, Menkeu: Target Tercapai!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kegembiraannya atas kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di kantor Kementerian Keuangan siang ini, Selasa (5/5/2026).

Purbaya mengungkapkan bahwa ia merasa sangat antusias menantikan rilis data ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pagi ini, hingga membuatnya sulit tidur semalam. Ia bahkan berkelakar bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi ini membuatnya harus 'mentraktir' para wartawan dan pegawai Kementerian Keuangan yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

'Target tercapai santailah, supaya gak stress. Padahal semalam saya gak bisa tidur,' ujarnya sambil tersenyum, disambut tawa dari para peserta konferensi pers. Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa angka 5,61% ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian dan tekanan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ini melampaui target pemerintah yang sebelumnya ditetapkan sebesar 5,5%.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang positif ini menjadi angin segar bagi pemerintah di tengah berbagai tantangan global. Perlambatan ekonomi global, inflasi yang masih tinggi di beberapa negara, dan ketegangan geopolitik menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal I-2026, pemerintah optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini.

Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsumsi domestik, investasi yang terus meningkat, dan ekspor yang masih menunjukkan kinerja positif. Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diantisipasi ke depannya.

Kondisi pasar global yang belum menunjukkan perbaikan signifikan menjadi salah satu tantangan utama. Ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi permintaan ekspor Indonesia dan investasi asing. Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi dampak dari perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju, seperti kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat. Purbaya menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik secara seksama, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia agar dapat menghadapi persaingan global dengan lebih baik. Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai visi menjadi negara maju pada tahun 2045.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi untuk mewujudkan visi tersebut





