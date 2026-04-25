Indonesia Capai Swasembada Pangan, Impor Hanya 5 Persen

Jakarta, 25 April 2026 – Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) mengumumkan pencapaian signifikan dalam sektor pangan Indonesia, yaitu swasembada pangan . Pencapaian ini ditandai dengan tingkat impor yang sangat rendah, hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis nasional.

Hal ini menunjukkan kemajuan besar dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan di dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta pada hari Sabtu. Menurutnya, definisi swasembada pangan yang disepakati adalah maksimal 10 persen impor, dan Indonesia berhasil melampaui target tersebut dengan hanya mengimpor 5 persen. Pencapaian ini merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Amran Sulaiman menjelaskan bahwa indikator swasembada pangan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalkulasi impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan angka yang sangat kecil, hanya sekitar 5 persen. Angka ini jauh di bawah definisi swasembada pangan yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Ia merinci bahwa total produksi pangan mencapai 73 juta ton, sementara impor hanya sekitar 3,5 juta ton.

Jika angka impor ini dibandingkan dengan total produksi, persentasenya hanya 4,8 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi nasional sebesar 68 juta ton, persentase impor hanya sedikit di atas 5 persen. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sesuai dengan standar internasional yang diakui. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan produksi, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga distribusi ke konsumen.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan, serta memperkuat infrastruktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, Amran Sulaiman memaparkan rincian impor tiga pangan pokok strategis yang menyumbang sebagian besar dari total impor pangan. Kedelai menjadi komoditas dengan angka impor tertinggi, mencapai 2,6 juta ton. Bawang putih menyusul dengan impor sebesar 600 ribu ton, dan daging ruminansia dengan impor 350 ribu ton.

Meskipun ada impor untuk ketiga komoditas ini, totalnya masih jauh di bawah ambang batas 10 persen yang ditetapkan sebagai indikator swasembada pangan. Kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton. Dengan produksi dalam negeri yang mencapai 73 juta ton dan impor hanya 3,5 juta ton, Indonesia telah berhasil memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya dengan mengandalkan produksi dalam negeri.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya ini melibatkan berbagai program dan kebijakan, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani. Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga pangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan mencapai swasembada pangan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia





