Indonesia Butuh 2 Juta Sapi Perah untuk Capai Swasembada Susu

Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan bahwa Indonesia masih membutuhkan sekitar 2 juta ekor sapi perah untuk mencapai swasembada susu nasional. Saat ini, populasi sapi perah di dalam negeri baru sekitar 540 ribu ekor, sehingga diperlukan tambahan lebih dari 1 juta ekor.

Hal ini menjadi tantangan mengingat produksi susu nasional hanya memenuhi sekitar 25% kebutuhan dalam negeri, sedangkan 75% lainnya masih diimpor. Menurut Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, target swasembada dapat dicapai dengan kombinasi peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah. Jika produktivitas per ekor dapat ditingkatkan, kebutuhan populasi tidak harus mencapai 2 juta ekor. Saat ini, produksi susu per ekor sekitar 12,5 liter per hari, jauh di bawah negara maju yang menghasilkan lebih dari 30 liter per ekor per hari.

Pemerintah berencana meningkatkan produktivitas menjadi di atas 20 liter, bahkan sampai 25 liter per ekor per hari melalui perbaikan kualitas pakan dan kesehatan ternak. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan populasi, pemerintah bersama industri dan peternak telah mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting pada tahun lalu, yang merupakan impor terbesar dalam sejarah Indonesia. Impor tersebut sudah mulai memberikan hasil karena sebagian sapi telah melahirkan, sehingga diperkirakan tambahan populasi setiap tahun hampir 100.000 ekor.

Selain itu, Kementan juga menyediakan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara penuh bagi sapi perah untuk menjaga kesehatan dan produktivitas. Pemerintah berharap dengan berbagai langkah tersebut, swasembada susu dapat terwujud di masa depan





