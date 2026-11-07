Indonesia Bidik Bauran Energi Baru Terbarukan 72 Persen Tahun 2060

Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 72 persen pada 2060 melalui optimasi potensi surya, panas bumi, dan nuklir untuk ketahanan nasional.

Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 72 persen pada tahun 2060. Target ambisius ini menuntut percepatan transisi energi yang masif serta optimalisasi penuh dari berbagai potensi sumber daya alam. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional yang lebih berkelanjutan.

Astacita Presiden Prabowo Subianto

Surono, Anggota Dewan Energi Nasional, menjelaskan bahwa swasembada energi dan hilirisasi merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah menyusun arah kebijakan energi nasional yang komprehensif untuk mewujudkan harapan tersebut secara bertahap. Fokus utama kebijakan ini adalah optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Pemanfaatan gas alam juga dipertimbangkan sebagai energi transisi yang penting dalam proses transformasi ini. Selain itu, energi nuklir juga masuk dalam pertimbangan strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan listrik. Langkah ini diambil untuk mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional yang lebih ambisius.

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Strategi Diversifikasi Energi Nasional

Surono menekankan bahwa diversifikasi sumber energi sangat penting untuk mencapai ketahanan energi yang kuat. Diversifikasi ini dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sumber energi tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar atau gangguan geopolitik. Pernyataan tersebut disampaikan Surono saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional di Universitas Lampung, Bandar Lampung, pada Jumat, 6 November 2026. Realisasi bauran energi di Indonesia hingga tahun 2025 masih sangat didominasi oleh energi fosil. Data menunjukkan batubara menyumbang 41 persen, minyak bumi 27 persen, dan gas bumi 15 persen dari total bauran energi. Sementara itu, pemanfaatan energi baru terbarukan baru berkisar 16 persen dari total energi yang digunakan di Indonesia. Penggunaan energi batubara akan terus ditekan menjadi 28,9 persen pada tahun 2040 dan diharapkan turun menjadi 7,8 persen pada tahun 2060. Demikian pula dengan penggunaan minyak bumi yang akan ditekan menjadi 14,3 persen pada 2040 dan bakal terus diturunkan menjadi 4,7 persen pada tahun 2060.

Komitmen Regulasi dan Ketahanan Energi

Muhammad Kholid Syeirazi, Anggota Dewan Energi Nasional, menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menegaskan komitmen terkait arah pengelolaan energi. Strategi ini ditempuh dengan mengoptimalkan produksi dan kapasitas energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan tersebut juga menempatkan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian penting dari transformasi energi nasional. Langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi membutuhkan pasokan energi yang lebih besar dan andal untuk mendukung aktivitas industri. Pengembangan energi bersih juga diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dan mencapai target iklim global.

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Komparasi Konsumsi dan Potensi Cadangan

Kholid menjabarkan bahwa penggunaan energi di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Saat ini, konsumsi energi Indonesia hanya 6,6 barel setara minyak per kapita atau BOE per kapita. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai 102,6 BOE per kapita dan Amerika Serikat yang mencapai 44,2 BOE per kapita. Di sisi lain, Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak bumi membuat cadangan keandalan energi dalam negeri tercatat hanya selama 23 hari. Sementara itu, negara-negara lain, seperti Belanda, jauh lebih panjang, yakni mencapai 650 hari atau sekitar dua tahun. Karena itulah Indonesia terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Diversifikasi sumber energi penting untuk mencapai ketahanan energi karena dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sumber tertentu.

Optimalisasi Kapasitas Pembangkit Listrik

Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan dapat meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2040. Pemanfaatan energi baru terbarukan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 70 hingga 72 persen pada tahun 2060. Target ini telah mempertimbangkan optimalisasi seluruh potensi energi baru terbarukan di Indonesia seperti energi surya, hidro, bioenergi, panas bumi, nuklir, dan energi baru terbarukan lainnya termasuk gelombang laut dan arus laut. Hingga tahun 2030, pemerintah berharap kapasitas pembangkit listrik bisa meningkat berkisar 32 hingga 52 gigawatt atau GW. Sumber pembangkit tersebut akan berasal dari energi bersih untuk mendukung kebutuhan listrik nasional. Saat ini, pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan terus dioptimalkan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per April 2026, sumber energi panas bumi telah dimanfaatkan dengan kapasitas terpasang 2.752,94 MW. Jumlah itu setara dengan 11,5 persen dari potensi 24 GW. Adapun kapasitas terpasang dari energi hidro sebesar 7.597,27 MW atau sekitar 8 persen dari total potensi 95 gigawatt. Sementara itu, kapasitas terpasang bioenergi sebesar 3.667,92 MW atau 6,4 persen dari potensi 57 GW. Energi surya memiliki potensi paling besar, mencapai 3.294 GW.