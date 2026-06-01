Indonesia Bersiap Saja di Panggung AFF U19 2026

Turnamen muda sepak bola Asia Tenggara akan digelar di Sumatera Utara. Garuda Muda akan berkompetisi di Grup A, menghadapi Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste, sementara pemain muda Indonesia menyandang harapan tinggi dan berharap dapat melaju ke semifinal.

Turnamen muda sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara, AFF U19 Championship 2026, resmi diselenggarakan di Pulau Sumatera Utara dari 1 sampai 14 Juni. Dengan lokasi yang kini menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah, nuansa kompetisi tidak hanya menjadi ajang menghibur publik lokal, melainkan juga menajamkan ekspektasi bagi generasi Garuda muda.

Stadion Utama di Deli Serdang pun dijadikan panggung utama bagi setiap laga fase grup, menambah imbalan bagi para pemain yang berjuang di tanah air mereka sendiri. Pada kesempatan kali ini, Timnas Indonesia U‑19 (Garuda Muda) akan memulai petualangan di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Dalam dua dekade terakhir, Vietnam telah menorehkan prestasi memukau di sejumlah ajang internasional usia muda, menjadikan mereka lawan serius yang harus diatasi.

Meski Sanggarya menjanjikan serendeh, para pemimpin sekaligus pelatih utama, Nova Arianto, berusaha menyiapkan skuad secara taktik, mental, serta fisik agar dapat menamparkan rintangan bagi setiap lawan. Pertandingan pertama akan diselenggarakan pada Senin, 1 Juni melawan Myanmar. Dalam format pembukaan, mandat pertama ini memiliki pengaruh besar dalam membangun momentum. Arah yang kuat, efisiensi gol, dan disiplin pertahanan akan menjadi kunci memenangkan perlawanan tersebut.

Selanjutnya, Garuda Muda bertemu Timor Leste pada hari berikutnya. Walaupun pemain Indonesia dijadikan favorit, pertandingan ini tetap memberikan tantangan karena Timor Leste





