Indonesia Berpotensi Raih Penerimaan Negara Besar dari Sektor Teknologi, Hashim Djojohadikusumo Soroti Ketidaksesuaian Pajak E-commerce dan Game Online

Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menekankan potensi besar penerimaan negara dari sektor teknologi, terutama e-commerce dan game online, namun menyoroti adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan pajak. Ia juga menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah.

Foto: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan sambutan dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026). (CNBC Indonesia Tri Susilo) Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara , khususnya dari sektor teknologi.

Pernyataan ini ia sampaikan di tengah kekhawatiran akan rendahnya capaian penerimaan negara Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, bahkan tertinggal dari Kamboja. Meskipun demikian, Hashim tetap optimis bahwa program-program pemerintah yang sedang dan akan dijalankan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Ia mengungkapkan keyakinannya saat berbicara di Menata Patra Jasa, Jakarta, pada Kamis (23/4/2026). Fokus utama Hashim adalah potensi pajak yang belum optimal dari perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk platform e-commerce dan industri game online.

Ia memberikan contoh konkret mengenai volume transaksi e-commerce di Indonesia yang mencapai angka fantastis, berkisar antara 60 hingga 90 miliar dolar AS. Dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, seharusnya negara berpotensi mendapatkan penerimaan sekitar 6,6 miliar dolar AS atau setara dengan kurang lebih 100 triliun rupiah. Namun, kenyataannya, penerimaan negara dari sektor e-commerce jauh lebih rendah, hanya mencapai 8 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberadaan selisih sebesar 92 triliun rupiah tersebut.

Hashim secara terbuka mempertanyakan ke mana perginya potensi penerimaan yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Ia menekankan perlunya pengetatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan perusahaan teknologi dalam membayar pajak. Selain e-commerce, Hashim juga menyoroti potensi penerimaan dari sektor game online, yang selama ini belum banyak memberikan kontribusi pajak kepada negara. Ia mengungkapkan bahwa banyak perusahaan game online, terutama yang berasal dari negara-negara seperti China dan Korea Selatan, belum membayar pajak secara optimal.

Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan regulasi dan mekanisme untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan game online tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan lainnya. Lebih lanjut, laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025 menunjukkan bahwa rasio penerimaan negara Indonesia (revenue ratio) pada tahun 2024 hanya sebesar 12,8%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (13,5%) dan 2023 (13,3%).

Bank Dunia mencatat bahwa dengan rasio 12,7%, pendapatan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia juga masih tertinggal. Kamboja mencatatkan rasio penerimaan sebesar 15,2% pada tahun 2025, Filipina 16,7%, Malaysia 16,8%, Laos 18,2%, Vietnam 18,4%, Myanmar 20%, dan Thailand 21,3%. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara serta perlunya reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hoaks! Purbaya sebut Indonesia berpotensi krisis moneterJakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Instagram menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia berpotensi ...

Final Pemilihan Puteri Indonesia 2026, 4 Ratu Kecantikan Dunia Akan Hadir di IndonesiaMalam grand final Pemilihan Puteri Indonesia 2026 akan berlangsung di JICC, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 24 April 2026.

Indonesia dapat 150 juta barel minyak dari RusiaUtusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia mendapat 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga ...

Utusan Khusus Presiden Sebut Indonesia Akan Dapat 150 Juta Barel Minyak dari RusiaUtusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Indonesia mendapat 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus.

Kampung Haji, Danantara bidik tanah 400 meter dari Masjidil HaramUtusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani ...

Hashim Sebut Indonesia Impor 150 Juta Barel Minyak dari Rusia, Dapat Harga KhususUtusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah Rusia telah sepakat untuk menjual 150 juta barel minyak ke RI.

