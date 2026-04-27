Indonesia Berjuang Lawan Demam Berdarah Dengue: Ancaman Produktivitas dan Ekonomi

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengatasi demam berdarah dengue (DBD), dengan angka kematian yang tinggi dan dampak signifikan pada produktivitas tenaga kerja serta ekonomi negara. Upaya pencegahan dan pengendalian DBD memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Demam berdarah dengue ( DBD ) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Negara ini menyumbang 17 persen dari total kematian akibat dengue di seluruh dunia, sebuah angka yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat 121 ribu kasus DBD dengan 673 kematian di Indonesia, menempatkan negara ini sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi kedua akibat DBD secara global, setelah Brasil. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kasus DBD kini didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 44 tahun. Hal ini menimbulkan dampak serius pada produktivitas tenaga kerja dan ekonomi negara.

Ketua Tim Kerja Penyakit Akibat Tular Vektor Kementrian Kesehatan, Fadjar Silalahi, menekankan bahwa kehilangan produktivitas akibat DBD pada usia kerja setara dengan hilangnya sepuluh tahun kehidupan sehat masyarakat. Dampak DBD tidak hanya terbatas pada kesehatan individu, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang besar bagi dunia usaha. Selain biaya pengobatan dan absensi karyawan, muncul pula fenomena 'presenteeism', di mana karyawan tetap bekerja meskipun dalam kondisi tidak sehat, yang justru menurunkan performa bisnis.

Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) memperkirakan bahwa perusahaan dengan 4 ribu karyawan dapat mengeluarkan dana hingga Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per tahun hanya untuk menangani kasus DBD. Biaya rata-rata per kasus mencapai Rp 6 juta, setara dengan dua kali lipat upah minimum nasional. Selain itu, siklus wabah DBD semakin pendek, dari sepuluh tahunan menjadi tiga tahunan, yang berarti ancaman ini akan semakin sering dihadapi di lingkungan kerja.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia melihat ini sebagai peluang untuk intervensi, menekankan bahwa kesehatan pekerja adalah investasi, bukan beban operasional. Tempat kerja dianggap strategis untuk memutus rantai penularan DBD karena gigitan nyamuk sering terjadi selama jam kerja dan dapat menyebar ke keluarga. Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan memperketat pengawasan dan menegaskan bahwa perlindungan dari bahaya biologis merupakan bagian integral dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025 menekankan peran Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dalam pencegahan DBD. Pemerintah mendukung target nol kematian akibat DBD pada tahun 2030 melalui pengendalian lingkungan (gerakan 3M Plus) dan monitoring berkala oleh departemen HSE perusahaan. Namun, langkah pencegahan paling efektif adalah vaksinasi. Perdoki merekomendasikan vaksinasi, terutama bagi pekerja di sektor berisiko tinggi seperti konstruksi, perkebunan, dan pertanian.

Vaksinasi dianggap sebagai wujud tanggung jawab sosial dan cara menjaga reputasi serta keberlangsungan usaha. Penulis dan komedian Raditya Dika juga menekankan pentingnya proteksi dini melalui vaksinasi, mengingat jadwal kerjanya yang padat. Ia memastikan seluruh keluarganya telah divaksinasi untuk menghindari risiko pembatalan pekerjaan akibat sakit. Kolaborasi antara regulasi yang ketat, kesadaran preventif, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mencapai target Zero Dengue Deaths pada tahun 2030, mengingat bahwa di balik angka ekonomi dan produktivitas, ada nyawa pekerja yang harus dijaga





