Indonesia-Belarus Jelajahi Peluang Cooperasi Industri

"Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengawali rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI– Belarus dengan mengunjungi sejumlah industri strategis di Minsk , Belarus . Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan mengoptimalkan implementasi Indonesia –Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Dalam kunjungan pada Kamis (14/5) waktu setempat, Airlangga bertemu dengan perwakilan industri manufaktur Belarus untuk meninjau sejumlah perusahaan alat berat, kendaraan komersial, hingga mekanisasi pertanian modern. Ada tiga perusahaan yang dikunjungi, yaitu Minsk Tractor Works (MTZ), MAZ (Minsk Automobile Plant), dan BelAZ Holding Management Company. Kondisi industri manufaktur Belarus diketahui cukup kuat, dengan kontribusi sekitar 20,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Selain itu, Belarus dikenal unggul dalam pengembangan agroindustri dan mekanisasi pertanian.

Dalam kunjungan ke Minsk Tractor Works (MTZ), Airlangga meninjau teknologi traktor dan alat mesin pertanian dengan klaim berpotensi mendukung pengembangan food estate serta peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Dalam kunjungan ke MAZ, perhatian didedikasikan pada peluang pengembangan kendaraan komersial, bus, dan kendaraan khusus industri, dengan pembahasan meliputi peluang local assembly, transfer teknologi, hingga pengembangan kendaraan rendah emisi. Dalam pertemuan dengan BelAZ Holding Company,focus didedikasikan pada penguatan kerja sama sektor alat berat pertambangan.

Beberapa isu yang dibahas meliputi pengembangan maintenance ecosystem, local assembly, sampai dengan peluang rantai pasok ban kendaraan berat berbasis natural rubber asal Indonesia. Dalam diskusi tersebut, penggunaan baterai nikel pada kendaraan berat menjadi perhatian baru, dengan Indonesia saat ini mengekspor sekitar 800 juta ton batu bara per tahun. Pemerintah Belarus juga terus mempelajari kebutuhan alat berat di Indonesia, tetapi informasi detail terkait kebutuhan spesifik pasar domestik dianggap masih terbatas.

"Menurut Airlangga, untuk mengatasi kekurangan informasi detail terkait kebutuhan alat berat di parit domestik, ia mendorong agar peningkatan komunikasi dan kerjasama antara pelaku industri dan pemerintah kedua negara guna membantu memastikan bahwa produk dan solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.





