Indonesia: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh mencapai Rp 3,29 juta per bulan, tertinggi di sektor keuangan dan asuransi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh atau karyawan di Indonesia mencapai Rp 3,29 juta per bulan pada Februari 2026. Sektor aktivitas keuangan dan asuransi tercatat menjadi lapangan usaha dengan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia. "Rata-rata upah buruh tertinggi terdapat pada lapangan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 5,05 juta rupiah," dalam laporan dikutip Jumat (29/5/2026).Sementara itu, sektor dengan rata-rata upah terendah adalah Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional sebesar Rp 2 juta per bulan.

Namun, besaran gaji pekerja berbeda-beda tergantung sektor pekerjaan hingga tingkat pendidikan. Dalam laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, sektor aktivitas keuangan dan asuransi tercatat menjadi lapangan usaha dengan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia.

"Rata-rata upah buruh tertinggi terdapat pada lapangan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 5,05 juta rupiah," dalam laporan dikutip Jumat (29/5/2026). Sementara itu, sektor dengan rata-rata upah terendah adalah Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional sebesar Rp 2 juta per bulan. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi: Rp 4,75 juta Perdagangan Besar dan Eceran: Rp 2,85 juta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Rp 2,42 juta BPS juga mencatat adanya perbedaan upah berdasarkan gender.

Rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,55 juta per bulan, sedangkan perempuan sebesar Rp 2,80 juta per bulan. Dari sisi pendidikan, pekerja lulusan Diploma IV hingga S3 memperoleh rata-rata gaji tertinggi sebesar Rp 4,77 juta. Sebaliknya, pekerja berpendidikan SD ke bawah hanya menerima rata-rata upah Rp 2,23 juta per bulan. Menurut kelompok umur, rata-rata upah tertinggi diterima pekerja usia 55-59 tahun sebesar Rp 3,77 juta.

Sedangkan pekerja usia 15-19 Tahun memperoleh rata-rata upah terendah sebesar Rp 1,99 juta per bulan





