Indonesia Announces New Policy: CPO Prices Plunge

Indonesia's new export policy, announced by President Prabowo Subianto, has led to a sharp drop in CPO prices worldwide. Indonesia aims to establish a state-owned export company to centralize oil palm exports. While there are concerns about the impact on the global oil palm market and supply from Indonesia, Malaysia's weak data also dampened demand, leading to a temporary setback in the CPO market.

Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) anjlok setelah pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru terkait ekspor komoditas. Pidato Presiden RI Prabowo Subianto tentang pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia juga membuat pasar CPO berada pada posisi yang canggung.

Presiden Prabowo akan membentuk BUMN khusus ekspor. Penjualan semua hasil Sumber Daya Alam Indonesia mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara dan besi fero alloy wajib dilakukan penjualannya melalui BUMN Khusus Ekspor. Pasar khawatir kebijakan baru tersebut dapat mengubah mekanisme ekspor sawit dunia dan memperketat pasokan dari Indonesia yang selama ini menjadi pemasok terbesar global. Namun di saat bersamaan, lemahnya data ekspor Malaysia serta melambatnya permintaan global justru menahan penguatan harga minyak sawit.

Alhasil, pelaku pasar kini masih menunggu kejelasan implementasi aturan baru pemerintah Indonesia sebelum menentukan arah pergerakan harga selanjutnya. Pada hari ini, Kamis (21/5/2026), harga CPO melemah 0,56% ke MYR 4556 per ton





Crude Palm Oil/CPO Indonesia BUMN Oil Palm Export Malaysia Biodiesel President Donald Trump El Nino B50 Implementation

