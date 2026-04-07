Indonesia Amankan Pasokan LPG, Ganti Impor dari Timur Tengah dengan AS dan Australia

Pemerintah Indonesia berhasil mengalihkan sumber impor LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Australia. Langkah ini bagian dari upaya diversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga mengubah sumber impor minyak mentah dan meningkatkan produksi BBM dalam negeri.

07 April 2026 08:10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mengamankan sumber pengganti impor Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) dari Timur Tengah.

Langkah ini diambil sebagai strategi untuk diversifikasi sumber pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada satu wilayah tertentu. Negara-negara yang kini menjadi pemasok utama LPG bagi Indonesia mencakup Amerika Serikat (AS) dan Australia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari alternatif yang lebih stabil dan aman. Bahlil menjelaskan bahwa peralihan ini berjalan lancar dan diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan LPG dalam negeri. Perubahan ini juga merupakan respons terhadap dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi global yang kerap kali mempengaruhi ketersediaan dan harga LPG. Sebagai informasi tambahan, Indonesia mengimpor sekitar 7,6 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dari jumlah tersebut, sekitar 70-75% dipasok dari Amerika Serikat, 20% dari Timur Tengah, dan sisanya dari negara-negara lain seperti Australia. Perubahan sumber impor ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan LPG tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi potensi gangguan pasokan dari wilayah tertentu. Strategi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain LPG, pemerintah juga telah melakukan perubahan dalam sumber impor minyak mentah. Bahlil menyebutkan bahwa impor minyak mentah kini dialihkan ke negara-negara seperti Angola, Nigeria, dan negara-negara di Afrika. Langkah ini juga merupakan bagian dari diversifikasi sumber pasokan untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Pemerintah terus berupaya mencari sumber-sumber energi alternatif dan menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri. Kilang RDMP Balikpapan menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan produksi bensin dan solar. Kilang ini memiliki kapasitas produksi yang signifikan, dengan menghasilkan 5,6 juta kiloliter bensin dan 4,5 juta kiloliter solar. Upaya untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, stok BBM nasional masih berada pada taraf stok minimum nasional, tetapi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan stok guna menjaga stabilitas harga dan pasokan di pasar. Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan stabilitas harga BBM bagi masyarakat





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LPG Impor Energi Amerika Serikat Australia

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »