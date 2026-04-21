Indonesia Amankan Ekspor Pupuk Urea ke Australia di Tengah Dinamika Pasar Global

Indonesia resmi menyetujui ekspor pupuk urea tahap pertama sebesar 250.000 ton ke Australia. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan surplus produksi nasional sebesar 7,8 juta ton yang mampu memenuhi kebutuhan domestik sebesar 6,3 juta ton sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah memberikan lampu hijau terkait ekspor komoditas pupuk urea ke pasar internasional, dengan Australia menjadi salah satu negara tujuan utama dalam kebijakan ini. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak Sekretariat Kabinet melalui saluran komunikasi publik pada Selasa (21/4/2026), Presiden Republik Indonesia telah menyetujui kuota ekspor tahap pertama sebesar 250.000 ton pupuk urea khusus untuk Australia .

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Presiden dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang mengapresiasi dukungan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasokan pupuk di tengah ketidakpastian rantai pasok global. Selain Australia, Indonesia juga telah menjalin komitmen untuk mengekspor urea ke beberapa negara mitra strategis lainnya, seperti India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total target ekspor secara keseluruhan mencapai kurang lebih 1 juta ton pada periode ini. Langkah strategis ini diambil setelah mempertimbangkan data produksi dan konsumsi domestik yang sangat krusial. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, total produksi urea nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 7,8 juta ton. Sementara itu, kebutuhan pupuk urea untuk sektor pertanian dalam negeri diperkirakan berada di angka 6,3 juta ton. Dengan adanya surplus produksi yang mencapai 1,5 juta ton, pemerintah meyakini bahwa langkah ekspor ini tidak akan mengganggu ketahanan pasokan domestik. Sebaliknya, kebijakan ini justru diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global serta memberikan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan ekspor non-migas. PT Pupuk Indonesia (Persero) sendiri memiliki kapasitas produksi tahunan yang sangat besar, yakni mencapai angka 9,36 hingga 9,4 juta ton, sehingga potensi pengembangan pasar luar negeri tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kepentingan petani lokal di tanah air. Sebelum kebijakan ini difinalisasi, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral, termasuk dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta pada pertengahan April 2026 tersebut menyoroti urgensi pemenuhan pupuk di tengah gejolak geopolitik dunia, terutama akibat penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi pupuk dunia. Gangguan pada jalur tersebut telah menyebabkan krisis ketersediaan urea di banyak negara, sehingga keunggulan Indonesia sebagai produsen urea berbasis gas alam domestik menjadi sangat berharga. Indonesia mampu memproduksi urea secara mandiri dan tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa meskipun peluang ekspor terbuka lebar bagi pasar internasional, pemenuhan kebutuhan subsidi pupuk bagi petani dalam negeri tetap menjadi prioritas tertinggi yang tidak dapat ditawar. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar global dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan pangan nasional





