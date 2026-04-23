Indonesia Amankan 150 Juta Barel Minyak dari Rusia dengan Harga Khusus

Indonesia mendapatkan komitmen dari Rusia untuk menyediakan 150 juta barel minyak dengan harga khusus, hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Langkah ini diambil untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah gejolak ekonomi global dan krisis energi.

Jakarta – Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan kabar menggembirakan terkait pasokan energi nasional. Indonesia telah mengamankan komitmen dari pemerintah Rusia untuk menyediakan 150 juta barel minyak dengan harga khusus , sebuah hasil langsung dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada tanggal 13 April lalu.

Pengumuman ini disampaikan dalam acara Economic Briefing 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis ini. Hashim menekankan bahwa komitmen ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi global yang semakin tidak pasti. Menurut Hashim, awalnya Rusia menyetujui untuk mengirimkan 100 juta barel minyak ke Indonesia dengan harga yang lebih menguntungkan. Namun, melihat kebutuhan Indonesia yang mungkin meningkat, Rusia bersedia menambah pasokan menjadi 150 juta barel.

Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Rusia untuk mendukung stabilitas ekonomi Indonesia. Hashim dengan tegas menyatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow bukanlah untuk tujuan rekreasi, melainkan sebuah misi penting untuk mengamankan pasokan energi bagi Indonesia. Pertemuan selama tiga jam dengan Presiden Vladimir Putin menghasilkan komitmen konkret yang sangat berharga bagi Indonesia. Ketersediaan minyak ini akan disimpan di Indonesia sebagai cadangan strategis untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang mungkin timbul.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya diversifikasi sumber energi dan membangun kemandirian energi nasional. Kesepakatan dengan Rusia ini merupakan bagian dari upaya tersebut. Selain minyak, pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Rusia, meskipun proses finalisasi masih berlangsung. Persentase LPG yang akan diimpor dari Rusia masih dalam tahap pembahasan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan harga yang kompetitif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga telah menyatakan bahwa pembelian LPG dari Rusia masih dalam proses penyelesaian akhir. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengoptimalkan strategi impor energi untuk memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Situasi geopolitik global yang semakin kompleks, terutama konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, telah memicu krisis energi di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sangat rentan terhadap dampak fluktuasi harga energi.

Oleh karena itu, mengamankan pasokan energi yang andal dan terjangkau menjadi prioritas utama pemerintah. Rusia, sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia, menjadi mitra strategis yang penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Kesepakatan ini tidak hanya akan membantu menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri, tetapi juga akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai negara produsen energi untuk memastikan keamanan energi nasional.

Selain Rusia, Indonesia juga terus menjajaki peluang kerjasama dengan negara-negara lain di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Diversifikasi sumber energi merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau wilayah tertentu dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Pemerintah juga mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai kemandirian energi dan mengurangi emisi karbon.

Investasi dalam energi terbarukan, seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi, akan terus ditingkatkan untuk menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan kombinasi antara diversifikasi sumber energi, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan energi terbarukan, Indonesia optimis dapat menghadapi tantangan energi global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan





Indonesia Rusia Minyak Energi Prabowo Subianto Vladimir Putin Harga Khusus Pasokan Energi Gejolak Ekonomi Krisis Energi

