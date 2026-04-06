Indonesia Alihkan Impor LPG dari Timur Tengah ke AS dan Australia untuk Jaga Ketahanan Pasokan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pengalihan impor LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Australia guna menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk diversifikasi sumber impor dan mengurangi risiko ketergantungan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Bahlil Lahadalia mengumumkan pengalihan sumber impor Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) dari kawasan Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS), Australia , Angola, Nigeria, dan negara-negara Afrika lainnya. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pasokan LPG di dalam negeri, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Bahlil menyampaikan hal ini di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah tertentu. Perubahan ini juga bertujuan untuk mengamankan ketersediaan LPG bagi kebutuhan masyarakat dan industri, memastikan stabilitas harga, dan meminimalkan dampak fluktuasi harga global terhadap konsumen. Pemerintah telah melakukan persiapan matang, termasuk menjalin kontrak jangka panjang dengan berbagai negara pemasok, untuk memastikan kelancaran pengalihan dan keberlanjutan pasokan.\Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ketahanan energi nasional yang lebih kuat dan adaptif. Sebelum pengalihan, sebagian besar impor LPG Indonesia berasal dari Timur Tengah. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perubahan situasi geopolitik dan potensi gangguan pasokan, pemerintah memutuskan untuk mencari alternatif sumber impor. Keputusan ini juga didasarkan pada analisis mendalam terhadap potensi dan keunggulan masing-masing negara pemasok baru, serta negosiasi yang intensif untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan memastikan kualitas produk yang sesuai dengan standar nasional. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan produksi LPG dalam negeri melalui berbagai investasi dan pengembangan teknologi. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor secara keseluruhan dan mencapai kemandirian energi. Pemerintah juga menekankan pentingnya peran Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional, dalam mendukung pelaksanaan strategi ini, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi LPG kepada masyarakat.\Sebelumnya, total impor LPG Indonesia sekitar 70-75 persen berasal dari Amerika Serikat (AS), 20 persen dari Timur Tengah, dan sisanya dari beberapa negara lain, termasuk Australia. Pengalihan sumber impor ini juga disertai dengan penyesuaian strategi logistik dan distribusi untuk memastikan kelancaran penyaluran LPG ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasar global dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengantisipasi potensi tantangan dan memastikan ketersediaan LPG yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada aspek keamanan pasokan, termasuk langkah-langkah mitigasi risiko dan pengelolaan krisis. Dengan adanya pengalihan sumber impor ini, diharapkan Indonesia dapat lebih resilien terhadap gejolak pasar energi global dan mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi ketahanan energi, serta berinvestasi dalam infrastruktur energi yang modern dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Data Terbaru Korban Tewas di Perang Timur Tengah, Terbanyak dari SiniPerang antara Iran, AS, dan Israel meluas, menewaskan ribuan orang di berbagai negara. Laporan terbaru menunjukkan dampak kemanusiaan yang semakin parah.

Read more »

Malaysia waspadai keamanan negara di tengah situasi Timur TengahPerdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim meminta aparat penegak hukum di Malaysia senantiasa mewaspadai keamanan negara di tengah situasi perang di Timur ...

Read more »

PM Malaysia Minta Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur TengahPerdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan negara terkait situasi perang di Timur Tengah. Ia khawatir akan potensi peningkatan kejahatan dan penyelundupan. Berita tambahan meliputi penanganan stunting di Maluku Utara, penampakan benda misterius di Lampung, hasil pertandingan sepak bola LaLiga dan Bundesliga, serta konser aespa di Jakarta.

Read more »

Jeda Panjang Akibat Konflik Timur Tengah Jadi Harapan Marquez untuk Pulih Total di MotoGP 2026Berita Jeda Panjang Akibat Konflik Timur Tengah Jadi Harapan Marquez untuk Pulih Total di MotoGP 2026 terbaru hari ini 2026-04-05 04:16:14 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Begini Kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia di Tengah Panasnya Konflik Timur TengahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan terkait kondisi sektor jasa keuangan di tengah konflik Timur Tengah yang masih memanas.

Read more »

Bahlil Akhirnya Ungkap Negara Pengganti Impor LPG RI dari Timur TengahMenteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan negara pengganti impor LPG RI dari Timur Tengah

Read more »