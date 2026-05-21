Indonesia Akan Terus Mengawal Proses Pemulangan Sukarelawan WNI

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan para sukarelawan WNI yang kembali ke tanah air dengan selamat. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ketanah air dengan selamat, kata Sugiono dalam keterangan resminya, pada Kamis (21/5). Para sukarelawan saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

Para sukarelawan saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Sugiono lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para sukarelawan yang ditangkap. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar.

Kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun, tambah Sugiono





