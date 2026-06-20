Indomobil eMotor Luncurkan Motor Listrik Tyranno X di Jakarta Fair 2026 dengan Daya Jelajah 160 Km

Indomobil eMotor resmi meluncurkan motor listrik Tyranno X di Jakarta Fair 2026. Motor ini menawarkan daya jelajah hingga 160 km, desain all‑terrain, serta harga OTR Rp32,8 juta untukarea Jakarta. Peluncuran ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan untuk mobilitas harian dan petualangan ringan.

Indomobil eMotor secara resmi meluncurkan motor listrik model Tyranno X di kancah Jakarta Fair 2026 . Peluncuran ini diadakan pada Sabtu, 20 Juni 2026, di booth Indomobil eMotor yang terletak di pameran nasional tersebut.

Tema yang diangkat dalam peluncuran ini adalah The Story Continues, yang menandakan bahwa Tyranno X adalah kelanjutan dari lini produk Tyranno sebelumnya. Dengan tema tersebut, perusahaan ingin menegaskan komitmennya terhadap inovasi berkelanjutan dalam mengembangkan kendaraan listrik yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Tyranno X dirancang khusus untuk memberikan daya jelajah yang luas, kenyamanan dalam berkendara, sekaligus fleksibilitas untuk digunakan di berbagai jenis jalanan, mulai dari perkotaan hingga medan yang lebih tantangan.

Menurut perwakilan Indomobil eMotor, Tyranno X diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan kendaraan listrik tidak hanya efisien tetapi juga mampu Schleswig in berbagai kondisi. Spesifikasi teknis motor ini meliputi motor listrik dengan daya output 3 kW yang menghasilkan torsi maksimum 180 Nm, serta baterai lithium dengan kapasitas 3,456 kWh yang mampu menyediakan jarak tempuh hingga 160 kilometer dalam mode ECO riding. Kapasitas baterai tersebut membuat Tyranno X layak untuk digunakan dalam mobilitas harian maupun perjalanan luar kota.

Secara fisik, kendaraan ini memiliki ground clearance 170 mm yang cukup tinggi, dilengkapi ban all‑terrain untuk memberikan grip stabil di berbagai permukaan, serta sistem suspensi yang dioptimalkan untuk kenyamanan dan stabilitas meski di jalan yang tidak rata. Harga Jual kepada Konsumen (OTR) untuk area Jakarta ditetapkan sebesar Rp32,8 juta, dengan pilihan warna yang tersedia sebanyak enam varian, yakni Charcoal Black, Mineral Blue, Lava Red, Desert Yellow, Ash Grey, dan Moss Green.

Ajang Jakarta Fair 2026 menjadi strategis bagi Indomobil eMotor untuk memperkenalkan produknya langsung kepada publik, memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk berkonsultasi, melihat demo, bahkan mencoba numa numba kendaraan tersebut secara langsung. Di luar itu, perusahaan juga menyiapkan berbagai aktivitas khusus di lokasi pameran guna memberikan pengalaman menyeluruh kepada pengunjung. Peluncuran Tyranno X diharapkan dapat memperkuat posisi Indomobil eMotor di segmen motor listrik yang semakin kompetitif di Indonesia.

Sebelumnya, Indomobil eMotor juga telah memperkenalkan produk lain seperti skuter listrik Sprinto di GJAW 2025, sementara Polytron berencana meluncurkan motor listrik baru dengan desain ergonomis pada 19 November 2025. Di bidang komitmen pendidikan, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) baru‑baru ini menyerahkan satu unit truk Hino 300 dan membuka kelas industri di SMKN 5 Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mendukung penyiapan tenaga kerja yangCompetitif di bidang otomotif.

Berita terkini lainnya menunjukkan bahwa Jakarta Fair 2026 menjadi arena penting bagi berbagai produsen kendaraan listrik untuk memperkenalkan inovasi terbaru mereka, merefleksikan dorongan pemerintah dan pasar menuju migrasi kendaraan lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, peluncuran Tyranno X tidak hanya sekadar penambahan model, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas dalam ekosistem kendaraan listrik nasional





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Motor Listrik Tyranno X Indomobil Emotor Jakarta Fair 2026 Daya Jelajah 160 Km

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