Indomie Goreng Cabe Ijo Kembali Hadir di Pasar dengan Stok Lebih Banyak dan Kemasan Baru Versi Jumbo

Indomie Goreng Cabe Ijo, varian mi instan pedas yang populer, kembali hadir di pasar dengan stok lebih banyak dan kemasan baru versi jumbo. Rasa pedas dan gurihnya lebih bernyali, dan varian kemasan baru ini sengaja dirilis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin menikmati mi instan dalam porsi lebih banyak, tapi tidak berlebihan.

Indomie Goreng Cabe Ijo kembali hadir di pasaran dengan stok lebih banyak serta kemasan baru versi jumbo. Indomie Goreng Cabe Ijo kemasan reguler berukuran 85 gram, sementara kemasan jumbonya berbobot 120 gram.

Rasa pedas dan gurihnya lebih bernyali. Varian kemasan baru ini sengaja dirilis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin menikmati mi instan dalam porsi lebih banyak, tapi tidak berlebihan. Rencananya, Indomie Goreng Cabe Ijo akan tersedia dengan baik, sehingga tidak perlu bingung dan khawatir lagi. Rasa pedasnya tidak bertahan lama di lidah, sehingga sensasi pedasnya tidak mengganggu.

Teksturnya kini terasa sedikit lebih berminyak dibanding sebelumnya. Stok Indomie Goreng Cabe Ijo sempat terbatas di sejumlah daerah, namun sekarang akan tersedia dengan baik. Varian ini terasa semakin gurih dengan tingkat kepedasan yang cukup kuat. Harga dan ketersediaan Indomie Goreng Cabe Ijo akan terus dipantau





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