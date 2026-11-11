Indomaret Gelar Promo Beli 1 Gratis 1 Periode 11-13 November 2026

Indomaret meluncurkan promo Beli 1 Gratis 1 untuk kebutuhan sehari-hari mulai 11 hingga 13 November 2026. Cek daftar produk lengkap termasuk makanan, minuman, dan perawatan wajah.

Indomaret resmi meluncurkan kampanye promosi besar-besaran dengan skema Beli 1 Gratis 1 yang berlaku secara nasional selama tiga hari berturut-turut. Penawaran spesial ini dirancang khusus untuk menyambut momen tanggal kembar 11.11 dan akan berlangsung tepat pada periode 11 hingga 13 November 2026. Program diskon ini menargetkan berbagai kategori produk kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam aktivitas harian mereka.

Ragam Produk Makanan dan Minuman

Kategori makanan dan minuman menjadi salah satu fokus utama dari kampanye promo Indomaret kali ini dengan penawaran menarik. Konsumen dapat menemukan berbagai pilihan mi instan yang praktis untuk dimasak di rumah atau saat bepergian. Selain itu, terdapat juga beragam jenis biskuit yang cocok untuk teman minum teh atau kopi di sore hari. Camilan ringan lainnya juga turut disertakan dalam daftar item yang mendapatkan potongan harga otomatis tersebut. Untuk kebutuhan hidrasi tubuh, tersedia pula beberapa varian minuman kesehatan yang menyegarkan dan bergizi. Semua produk dalam kategori ini memenuhi syarat untuk menerima benefit Beli 1 Gratis 1 tanpa batasan jumlah pembelian per transaksi.

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Perlengkapan Hewan Peliharaan dan Anak

Pemilik hewan peliharaan khususnya kucing dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk stok makanan ternak mereka dengan lebih hemat. Terdapat dua merek spesifik makanan kucing yang masuk dalam daftar prioritas promo Beli 1 Gratis 1 di gerai Indomaret. Bagi para orang tua, ada dua produk tambahan yang ditujukan untuk kebutuhan anak-anak serta aksesori pelengkap. Item-item ini dipilih karena memiliki tingkat permintaan tinggi di pasar ritel modern pada kuartal keempat tahun ini. Kehadiran produk-produk ini memastikan bahwa seluruh anggota keluarga dapat merasakan manfaat dari program diskon tersebut.

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Skincare dan Barang Elektronik Rumah Tangga

Produk perawatan diri seperti skincare dan perlengkapan rumah tangga juga tidak ketinggalan dalam rangkaian promo spesial bulan November ini. Konsumen bisa mendapatkan deal terbaik untuk deterjen dan bahan pembersih lainnya yang penting bagi kebersihan lingkungan rumah. Baterai sekali pakai untuk perangkat elektronik kecil juga disertakan mengingat fungsinya yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan stok barang-barang ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi masing-masing gerai Indomaret di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, disarankan bagi pelanggan untuk mengecek langsung ke toko terdekat sebelum melakukan kunjungan belanja massal.

Persiapan Strategis Konsumen di Akhir Tahun

Momen 11.11 sering dijadikan strategi retail untuk meningkatkan volume penjualan di tengah persaingan ritel fisik dan digital yang ketat. Indomaret berharap program ini dapat membantu meringankan beban pengeluaran konsumen menjelang akhir tahun anggaran 2026. Para manajer operasional gerai telah menyiapkan persiapan logistik untuk memastikan kelancaran distribusi barang promo ke setiap cabang. Kebijakan penerapan promo tetap mengacu pada ketentuan umum perusahaan mengenai ketersediaan stok dan jam operasional toko. Informasi terbaru mengenai perubahan jadwal atau penambahan item baru dapat diakses melalui kanal komunikasi resmi Indomaret.