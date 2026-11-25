PT Indodax Nasional Indonesia resmi pindah keanggotaan bursa ke Indonesia Crypto Exchange pada 25 November 2026 untuk tingkatkan likuiditas pasar kripto domestik.

PT Indodax Nasional Indonesia secara resmi memindahkan keanggotaan bursanya dari PT Central Finansial X ke Indonesia Crypto Exchange dengan efektivitas mulai 25 November 2026. Langkah strategis ini diambil oleh perusahaan teknologi finansial terkemuka tersebut sebagai bagian dari upaya integrasi ekosistem aset digital nasional yang lebih solid. Transisi administratif ini menandai perubahan signifikan dalam struktur operasional platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia saat ini.

Proses Transfer Keanggotaan Bursa Digital

Perpindahan status keanggotaan bursa ini merupakan langkah formal yang mengubah mitra infrastruktur utama bagi operasional perdagangan aset digital. Sebelumnya, layanan perdagangan PT Indodax nasional Indonesia berjalan dengan menggunakan infrastruktur bursa yang dimiliki oleh PT Central Finansial X. Mulai tanggal yang telah ditetapkan tersebut, semua proses penyelesaian transaksi dan pengelolaan keanggotaan akan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme Indonesia Crypto Exchange. Perubahan infrastruktur ini bertujuan untuk menyelaraskan operasional dengan kerangka regulasi pasar modal Indonesia yang semakin matang dan terintegrasi.

Also read Jadwal Siaran Langsung Liga Champions di SCTV Hari Ini, Rabu 25 November 2026

Strategi Ekspansi Likuiditas Pasar Kripto

William Sutanto sebagai Co-Founder serta CEO PT Indodax Nasional Indonesia menjelaskan bahwa keputusan bergabung dengan Indonesia Crypto Exchange dilakukan untuk mempererat kerja sama strategis. Tujuannya adalah mendorong pendalaman pasar kripto di Indonesia agar lebih kuat dan kompetitif di tingkat regional. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan likuiditas secara signifikan, memperluas pilihan pasar bagi investor ritma maupun institusi, dan mendorong lebih banyak pelaku pasar untuk aktif bertransaksi di dalam negeri. Dengan demikian, ekosistem aset digital domestik diharapkan dapat tumbuh lebih stabil dan menarik bagi partisipan global.

Posisi dan Peran Kunci William Sutanto

Penting untuk dicatat bahwa PT Indodax Nasional Indonesia merupakan salah satu pemegang saham di Indonesia Crypto Exchange. Sebagai anggota bursa baru, PT Indodax ingin membawa pengalaman panjangnya melayani lebih dari 10 juta member untuk menjawab tantangan yang dihadapi investor Indonesia. Pengalaman dalam mengelola volume perdagangan dan basis pengguna yang masif akan menjadi aset berharga bagi Indonesia Crypto Exchange dalam mengembangkan layanan. Keterlibatan langsung sebagai pemegang saham juga menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap pengembangan infrastruktur aset digital di tanah air.

Advertisement

Dampak Nyata bagi Investor dan Pasar Domestik

Sesuai perkembangan pasar kripto global, investor membutuhkan akses ke pasar yang lebih beragam melalui platform domestik, dengan likuiditas yang memadai untuk bertransaksi dalam berbagai ukuran lot. William Sutanto menuturkan bergabungnya PT Indodax ke Indonesia Crypto Exchange diharapkan bisa menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi investor Indonesia. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan inovasi baru dalam ekosistem aset digital yang dinamis. Platform diharapkan dapat menawarkan pengalaman perdagangan yang lebih lancar dengan biaya yang lebih kompetitif.

Tantangan dan Prospek Masa Depan Trading

Menurut pengamatan William, investor Indonesia memiliki banyak pilihan tempat bertransaksi aset digital baik lokal maupun internasional. Agar mereka memilih platform dalam negeri, diperlukan penawaran pilihan pasar yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, likuiditas yang memadai, serta biaya transaksi yang kompetitif. Tantangan utama adalah mempertahankan kepercayaan publik melalui stabilitas layanan dan keamanan aset yang terjamin. Dengan transisi ini, PT Indodax siap menghadapi dinamika regulasi dan teknis perdagangan aset digital di Indonesia ke depan dengan basis infrastruktur yang lebih kuat dan terpadu.