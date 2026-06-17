Indo Livestock 2026: Platform Strategis Penguatan Industri Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional

Pemerintah dan sektor swasta menggandeng dalam Indo Livestock 2026 untuk meningkatkan daya saing peternakan nasional. Pameran internasional ini menghimpun ribu peserta dari 30 negara,同時 jadi wadah diplomasi ekonomi, investasi, dan transfer teknologi di seluruh rantai nilai peternakan hingga perikanan.

Kementerian Pertanian bersama sektor swasta memperkuat daya saing industri peternakan nasional melalui Indo Livestock 2026 Expo & Forum. Ajang ini mempertemukan ratusan pelaku usaha dari 30 negara di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Banten.

Pameran ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan bersama PT Napindo Media Ashatama. Sebagai platform strategis diplomasi ekonomi, Indo Livestock menyatukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, investor, dan profesional untuk memperluas kerja sama, transfer teknologi, serta menarik investasi di sektor peternakan, pakan ternak, pengolahan susu, pertanian, kesehatan hewan, alat kedokteran hewan, perikanan, dan akuakultur. Untuk pertama kalinya sejak 2002, Kementan bertindak sebagai tuan rumah utama, mempertegas peran Indo Livestock sebagai wadah utama pengembangan industri.

Sektor peternakan memiliki peran krusial dalam ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani menuju Generasi Emas 2045. Event ini hadir dengan 600 peserta dari 30 negara dan tujuh paviliun negara: China, Eropa, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Selain pameran, berbagai program unggulan disiapkan untuk mendorong modernisasi usaha dan meningkatkan PDB.

Managing Director Napindo, Arya Seta Wiriadipoera, menekankan bahwa Indo Livestock lebih dari sekadar pameran, melainkan platform kolaborasi terintegrasi yang menciptakan jaringan bisnis, transfer pengetahuan, dan peluang investasi bagi seluruh ekosistem industri. Ditjen PKH berharap event ini dapat memicu kerja sama lintas negara yang konkret, memperkuat industri, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia





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