Indikator Perubahan Gerakan Mahasiswa: Keterlibatan Politik Praktis?

Sosok Setyo Sularso, Eks Jenderal Bintang 3 TNI yang dikaitkan dengan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, menyatakan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan. Menurut Rahmat, awal mula munculnya kecurigaan tersebut berangkat dari pengamatan terhadap beberapa aksi mahasiswa yang dinilai mengalami perubahan karakter. Ia menyebut sejumlah demonstrasi belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Selain itu, BEM Bersatu juga mempertanyakan pemilihan isu yang diangkat dalam aksi-aksi tersebut. Mereka menilai perhatian publik justru diarahkan pada isu yang dianggap bukan menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat. BEM Bersatu kemudian mengungkap sejumlah hal yang menurut mereka memperkuat dugaan adanya keterlibatan aktor politik dalam gerakan tersebut. Salah satu yang disoroti adalah kendaraan yang digunakan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi.

Belakangan ini, sejumlah indikator dinilai menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa mulai bergeser dari fungsi utamanya sebagai penyambung aspirasi masyarakat . Sosok Setyo Sularso, Eks Jenderal Bintang 3 TNI yang dikaitkan dengan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, menyatakan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan.

Menurut Rahmat, awal mula munculnya kecurigaan tersebut berangkat dari pengamatan terhadap beberapa aksi mahasiswa yang dinilai mengalami perubahan karakter. Ia menyebut sejumlah demonstrasi belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Selain itu, BEM Bersatu juga mempertanyakan pemilihan isu yang diangkat dalam aksi-aksi tersebut. Mereka menilai perhatian publik justru diarahkan pada isu yang dianggap bukan menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.

BEM Bersatu kemudian mengungkap sejumlah hal yang menurut mereka memperkuat dugaan adanya keterlibatan aktor politik dalam gerakan tersebut. Salah satu yang disoroti adalah kendaraan yang digunakan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.

Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi





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Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi Masyarakat Penyalahgunaan Gerakan Mahasiswa Politik Praktis Penolakan Program Makan Bergizi Gratis Mobil Fortuner SN Adik Letjen TNI Purnawirawan SS PDI Perjuangan AW Ganjar Pranowo Pilpres 2024

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