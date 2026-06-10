India Naikkan Harga BBM keempat Kalinya dalam 10 Hari Akibat Perang Timur Tengah

India kembali menaikkan harga bensin dan solar untuk keempat kalinya dalam 10 hari terakhir sebagai respons terhadap krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Harga minyak mentah global melonjak setelah penutupan Selat Hormuz, mendorong New Delhi mencari sumber pasokan alternatif dan meningkatkan cadangan strategis.

Seiring perang di Timur Tengah yang tak kunjung pasti kapan berakhir, India mengantisipasi ancaman krisis energi . New Delhi kembali menaikkan harga bahan bakar sekaligus menerapkan berbagai strategi untuk menjaga pasokan domestik.

Perusahaan-perusahaan bahan bakar milik negara di India, termasuk Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), menyatakan bahwa kenaikan harga bensin dan solar mencerminkan dampak ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Harga minyak mentah global naik, sementara tekanan pada perusahaan pemasaran minyak meningkat. Pada Senin (25/5/2026) mencatat, harga bensin dan solar masing-masing naik 2,61 rupee dan 2,71 rupee per liter. Hal ini membawa dampak berbeda-beda di seluruh negara bagian.

Harga bensin menjadi 102,12 rupee per liter dan harga solar menjadi 95,2 rupee per liter di New Delhi. Kenaikan harga itu merupakan kenaikan yang keempat kali dalam 10 hari terakhir. Direktur Eksplorasi ONGC Sushma Rawat menjelaskan bahwa harga minyak mentah tetap sangat fluktuatif di tengah ketidakpastian atas konflik tersebut. Setiap kali ada deklarasi kesepakatan damai, harga minyak mentah mulai turun, tetapi ketika menyadari tidak ada solusi, harga naik lagi.

India menaikkan harga bensin dan solar pada 15 Mei, 19 Mei, dan 23 Mei 2026. Kebijakan ini diambil menyusul perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu penutupan Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak global. Harga minyak melonjak dari sekitar 70 dolar AS per barel sebelum perang menjadi sekitar 110 dolar AS per barel. Sebagai pembeli minyak terbesar ketiga di dunia, India biasanya mendapatkan sekitar setengah pasokan minyak mentah melalui selat tersebut.

Di sisi lain, hingga Senin, AS-Iran tak kunjung menandatangani kesepakatan damai. Awal Mei ini, Menteri Perminyakan dan Gas Alam India Hardeep Singh Puri mengatakan perusahaan pemasaran minyak mengalami kerugian pendapatan sebesar 120 juta dolar AS per hari. Namun, impor dan pasokan energi tidak terganggu. India telah menerapkan berbagai strategi untuk menutupi kekurangan pasokan.

Menurut data pelacakan kapal dan impor, New Delhi meningkatkan impor minyak mentah Rusia setelah AS memberikan pengecualian sementara atas sanksi terhadap Moskwa. Kenaikan harga bahan bakar di India terjadi hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan perlunya ada pembatasan penggunaan bahan bakar untuk menghemat devisa yang tergerus untuk impor. Kebutuhan minyak mentah India mencapai 1,8 miliar barel per tahun. New Delhi memenuhi kebutuhannya dengan mengimpor hampir 88 persen atau sekitar 5 juta barel minyak per hari.

Dari jumlah tersebut, India mengimpor hampir 48 persen dari wilayah Teluk berdasarkan angka tahun fiskal 2025-2026. Minyak yang diimpor kebanyakan berasal dari Irak (17,8 persen), Arab Saudi (14,5 persen), dan Uni Emirat Arab (11,4 persen). Akan tetapi, India juga bergantung pada impor minyak Rusia (30,5 persen) dalam periode yang sama. Pengamat dari Yayasan Penelitian Chintan Rajeev Agarwal dalam kolom opininya menjelaskan bahwa dalam situasi perang saat ini, India menghadapi tantangan besar sehingga segera mencari sumber alternatif.

India meningkatkan impor dari AS, Brasil, Afrika, dan Amerika Latin; memperluas basis pemasok ke hampir 40 negara; dan mengadopsi Strategi Pengadaan Fleksibel yang mengandalkan pembelian langsung daripada kontrak jangka panjang. Jika melihat status pasokan, India memiliki cadangan minyak untuk 74 hari ketika perang AS-Israel dan Iran baru terjadi. Seiring waktu, New Delhi masih mempunyai pasokan selama 60 hari per 13 Mei 2026. Menurut Agarwal, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah cukup mengamankan kebutuhan energi India.

Namun, New Delhi masih menghadapi kekurangan pasokan sebesar 600.000 barel per hari. Oleh sebab itu, India perlu memeriksa status cadangan minyak strategis (SPR) sebagai komponen vital dari keamanan energi India. Agarwal menjelaskan bahwa dari perspektif keamanan energi di masa depan, India harus secara signifikan meningkatkan kemampuan SPR menyimpan cadangan minyak strategis dari 17 hari menjadi minimal 45 hari di darat. Selain itu, New Delhi bisa menambah kemungkinan tambahan cadangan SPR untuk 10-15 hari di laut dengan menggunakan kapal tanker.

Upaya untuk mendiversifikasi sumber impor di berbagai wilayah geografis juga perlu diperluas dan diperkuat untuk melindungi kebutuhan keamanan energi India dari guncangan global. Proyek-proyek strategis, seperti pipa bawah laut Oman-India, mungkin juga perlu ditinjau ulang. Krisis yang terjadi di Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada rakyat India di dalam negeri. Di Timur Tengah, keselamatan ratusan ribu anak buah kapal dari negara itu tetap berada dalam risiko tinggi.

Situasi perairan belum stabil karena Iran terus menutup selat dan AS membalas dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan di Iran. Dampak keseluruhan dari krisis ini menunjukkan betapa rentannya negara-negara pengimpor minyak terhadap gejolak geopolitik, dan India harus terus memperkuat ketahanan energinya melalui diversifikasi dan peningkatan cadangan strategis. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi perekonomian dan kesejahteraan rakyat India di tengah ketidakpastian global yang berkelanjutan





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