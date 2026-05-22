Independensi Lembaga Nasional HAM: Keempat Lembaga HAM Indonesia Akan Menjadi Lembaga Pemerintah, Sesuai Panduan PBB

Independensi lembaga nasional HAM di Indonesia akan diatur dalam RUU HAM. Empat lembaga HAM, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND, akan menjadi lembaga pemerintah. Hal ini sejalan dengan panduan PBB dan prinsip krusial yang terus didorong oleh Dewan HAM PBB.

Langkah ini menjamin independensi lembaga dari intervensi eksekutif, sesuai panduan PBB . Muncul Wacana Negara Minta Maaf ke Korban HAM Berat dalam Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Sekretaris Jenderal Kemen HAM , Novita Ilmaris, menjelaskan bahwa aturan baru ini akan berlaku bagi empat lembaga nasional HAM yang ada di Indonesia.

Keempatnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Menurut Novita, status kelembagaan keempat institusi tersebut selama ini memang masih kerap memicu perdebatan di ruang publik.

"Jadi, di RUU HAM dipertegas bahwa 4 lembaga ini merupakan Lembaga Nasional HAM, yang bukan merupakan lembaga pemerintah," kata Novita saat berbicara dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jumat (22/5/2026). Novita mengungkapkan, penegasan posisi ini sudah sejalan dengan panduan penegakan HAM di tingkat global. Independensi lembaga nasional merupakan prinsip krusial yang terus didorong oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kalau Komnas HAM adalah lembaga pemerintah, ya berarti ya Komnas HAM seperti Kementerian HAM. Padahal Komnas HAM itu diminta oleh Dewan HAM PBB, independen dari pemerintah," tegasnya. Penegasan status non-pemerintah ini dinilai sangat diperlukan. Dengan menjadi lembaga yang mandiri, keempat institusi tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap pelaksanaan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh negara.

"Secara otomatis menjadi pengawas dari pembangunan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pemerintahnya siapa? Unsur eksekutif, presiden, dan para pembantu presiden," Novita menandasi. Berdasarkan informasi dari draf RUU HAM yang diterima redaksi, ketentuan dan penjelasan mengenai status serta kedudukan lembaga nasional HAM ini secara spesifik diatur dalam Bab V.Kementerian HAM Siapkan Kelas Khusus Hak Asasi Manusia untuk JurnalisMenteri Pigai: Kementerian HAM Paling Banyak Diberitakan Media, Artinya Kami Bekerj





