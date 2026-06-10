Indeks Saham Gabungan (IHSG) Mencapai Level Tertinggi 5.942,94

IHSG mengalami kenaikan pada Rabu pekan ini, didukung oleh 571 saham yang menguat. Transaksi perdagangan saham cukup ramai, dengan total frekuensi perdagangan 3.097.682 kali dan volume perdagangan saham 46,3 miliar. 11 sektor saham kompak menguat, termasuk sektor transportasi dan teknologi.

Indeks saham acuan kompak mengalami kenaikan pada Rabu pekan ini. IHSG sempat mencapai level tertinggi 5.942,94, didukung oleh 571 saham yang menguat. Namun, pada awal sesi perdagangan, IHSG melemah hingga mencapai level terendah 5.677,96.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai, dengan total frekuensi perdagangan 3.097.682 kali dan volume perdagangan saham 46,3 miliar. Nilai transaksi harian saham mencapai Rp 31,4 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah berada di kisaran 17.929. 11 sektor saham kompak menguat, termasuk sektor transportasi yang naik 4,51% dan sektor teknologi yang menanjak 4,37%. Sektor saham properti mendaki 3,39%, sementara sektor saham energi menguat 1,73%.

Saham AGRO mengalami kenaikan 6,77% menjadi Rp 142 per saham, dengan total frekuensi perdagangan 1.364 kali dan volume perdagangan saham 144.548. Harga saham PKPK melambung 3,5% menjadi Rp 2.660 per saham, dengan total frekuensi perdagangan 810 kali dan volume perdagangan saham 17.638. Harga saham ERAA menguat 4,17% menjadi Rp 350 per saham, dengan total frekuensi perdagangan 2.646 kali dan volume perdagangan saham 361.650.

Harga saham MINA stagnan di posisi Rp 290 per saham, dengan total frekuensi perdagangan 36.688 kali dan volume perdagangan saham 4.813.385. Analisis komprehensif ini membahas tren pergerakan IHSG, dampak rebalancing MSCI, rekomendasi saham terkini, pengertian dan komponen IHSG, serta faktor-faktor penggeraknya. IHSG Sesi Pertama Parkir di 5.881, namun kemudian kembali ke level hijau pada Kamis (4/7/2024)





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